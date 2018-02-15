Rocket Soccer Derby, arabalarla oynanan online futbol oyunu Rocket League ile mücadeleye dayalı yarış oyunu Destruction Derby birleşimi harika bir yapım. iPhone ve iPad cihazınızda araba ve futbol oyunlarına yer veriyorsanız, ikisini harmanlayarak eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyuna bir şans vermelisiniz. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir oyun, boş zamanlar için ideal.

Oyuncuların arenada bir araya gelip araçları hurdaya çevirmek için mücadele ettiği Demolition Derby ile Rocket League’i birleştirerek aksiyon yüklü bir oyun karşımıza çıkarmış Destruction Crew. Aksiyon dolu arabalı futbol oyununda maçlar 3’e 3 yapılıyor. Sadece online multiplayer oynama seçeneği mevcut. Sahaya indiğinizde takımınıza gol kazandırmanın yanı sıra aracınızın hurdaya dönmemesi için de uğraş veriyorsunuz. Karşı takımın araçlarına çarparak zayıflatma şansına sahipsiniz. Hasar sistemi gerçekçi; sadece görüntüde değil, aracın performansını ciddi düşürüyor, kontrolü etkiliyor.

Rocket Soccer Derby Özellikleri: