100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya başlanan Rocket War: Clash in the Fog mobil strateji oyunu olarak lansmana çıktı.

Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen yapım 17 Eylül’de lansmana çıkışı ile 100 bin oyuncu sayısını geride bıraktı. Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapımda kendi üssümüzü kuracak, geliştirecek ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı mücadele edeceğiz.

Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncuları aynı atmosferde bir araya getirecek olan yapım zengin içeriği ve başarılı grafik açıları ile oyunculara eşsiz bir aksiyon deneyimi sunacak. Kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacak olan oyunda savunma hatları ile düşmanları püskürtecek, saldırılar yaparak onları gafil avlamaya çalışacağız.

Ratatat Studios tarafından geliştirilen oyun oynaması ücretsiz olarak karşımıza çıktı.