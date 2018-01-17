Roller Coaster, herkesin binmeye cesaret edemediği lunapark hız trenini karşımıza çıkaran reflekslere dayalı zorlu bir mobil oyun. İlk iOS platformunda indirilmeye açılan, iPhone ve iPad'de oynanabilir oyun, kafa dağıtmak için birebir.

Gerçekte olduğu gibi son derece hızlı gittiğimiz, yavaşlayıp birden hızlanarak bize adrenalin patlaması yaşatan oyunda siyah topun kontrolünü sağlamaya çalışıyoruz. Tuzaklarla dolu platform üzerinde hızla yuvarlanarak ilerleyen siyah topu durdurma lüksümüz yok. Siyah engellerden hedeflere vurmamak (çarpmamak) için ekrana dokunup yönümüzü değiştiriyoruz. Platformun ortasındaki hedeflere vurursak ekstra puan kazanıyoruz. Platformun yapısı gereği bunu başarmak imkansız olmasa da güç.