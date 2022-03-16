Football Manager 2020 sistem gereksinimleri neler? Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, başarılı futbol menajerlik oyununun kasma ve donma problemi yaşanmadan oynanabilmesini mümkün hale getirir. Bu nedenle oyunu satın almadan önce oyun için belirlenen gereksinimleri incelemelisiniz.

2020 yılının eylül ayında piyasaya sürülen Football Manager 2020, çıktığı dönem dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde etti. Sports Interactive tarafından geliştirilen video oyununu herhangi bir sorun yaşamadan oynayabilmeniz için sisteminizin bazı gereksinimleri karşılaması gerekiyor.

Bilgisayarınızda bulunan donanım, sistem gereksinimlerini karşılıyorsa "Football Manager 2020 fiyatı ne kadar?" ve "Football Manager 2020 yenilikleri neler?" gibi soruların yanıtını merak edebilirsiniz. Bu yazıda başarılı menajerlik oyununa dair merak ettiğiniz soruları cevapladık.

Football Manager 2020 Sistem Gereksinimleri Neler?

Futbol menajerlik oyunlarını seven oyuncuların büyük bir kısmının tercih ettiği Football Manager serisinin 2020 yılında çıkan yapımın minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini merak ediyor olabilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri, yayımcılığını Sega’nın üstlendiği oyunun düşük ayarlarda sorunsuz bir şekilde oynanabilmesini mümkün hale getirir. Önerilen sistem gereksinimleri ise oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarınızın hangi donanım bileşenlerine sahip olması gerektiğini gösterir.

Football Manager 2020 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8 / 8.1, 10 (1803 güncellemesi/nisan 2018 veya sonrası) - 64 bit

İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 2.2 GHz

RAM: 2 GB

VRAM: 256 MB

Depolama Alanı: 7 GB kullanılabilir alan

DirectX: 11

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya ATI Mobility Radeon HD 3650

Başarılı video oyununu minimum sistem gereksinimlerinde oynayabilmek için sisteminizde Windows 7 (SP1), 8 / 8.1 ya da 10 (1803 güncellemesi/nisan 2018 veya sonrası) - 64 bit işletim sisteminin yüklü olması gerekiyor.

İşlemci tarafında Intel Pentium 4, Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 2.2 GHz isteniyor. Oyunu düşük aylarda sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için bilgisayarınızda yer alan RAM’in en az 2 GB olması lazım. Ekran kartı tarafında ise Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya ATI Mobility Radeon HD 3650 isteniyor.

DirectX 11’e ihtiyaç duyan menajerlik oyununu bilgisayarınıza kurabilmeniz için 7 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var. Düşük kullanılabilir alan gereksinimi, sizi bilgisayarda yer açma zahmetinden kurtarır. Böylece bunun için sistemde yüklü olan diğer oyunları silmek zorunda kalmazsınız.

Football Manager 2020 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100 3.0 GHz

RAM: 4 GB

VRAM: 2 GB

Depolama Alanı: 7 GB

DirectX: 11

Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240 / NVIDIA GT 730

Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda işletim sistemi tarafında 64 bit Windows 10 işletim sistemine ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmeniz için 4 GB RAM’e ihtiyacınız var.

Ekran kartı, özellikle video oyunları konusunda en önemli donanım bileşenlerinden bir tanesi konumunda. Önerilen sistem gereksinimlerinde Football Manager 2020 isimli yapım için AMD Radeon R7 240 ya da NVIDIA GT 730 ekran kartı isteniyor. VRAM’in yani ekran kartı belleğinin ise en az 2 GB olması gerekiyor.

Football Manager 2020 Yenilikleri Neler?

Altyapı faaliyetleri

Daha gerçekçi teknik ekip

Kaliteli grafikler

Gerçekçi maç deneyimi

Yeniden tasarlanan futbolcu ve menajer modelleri

Geliştirilmiş ışıklandırma

Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından beğenilen Football Manager 2020’de altyapı faaliyetleri sayesinde genç futbolcuları ilk 11’de hazır olana kadar altyapıda geliştirmenize olanak tanır. Yönetim kurulu ile birlikte çalışarak gelecek sezonlarda kulübünüze ilişkin bir yol planlayabilirsiniz.

Popüler video oyununda yedek oyuncu düzeyinden yıldız oyuncu seviyesine kadar her aşama için net bir yol belirleyebilirsiniz. Yeni roller, takviye ve etkileşim ekibi, serinin önceki oyunlarında olmadığı kadar önemli hale getirildi. Oyunda yer alan teknik ekibin daha gerçekçi olması sağlandı.

Oyunda yer alan futbolcu ve menajer modelleri yeniden tasarlandı. Geliştirilmiş ışıklandırma ve yenilenmiş saha görselleri sayesinde daha gerçekçi bir maç deneyimi sunuldu.

Football Manager 2020 Fiyatı Ne Kadar?

Football Manager 2020 PC fiyatı: 130 TL

Bilgisayarınızda yer alan donanım, başarılı video oyununun minimum veya önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa satın alma işlemine geçebilirsiniz. Oyun şu anda Epic Game Store’da mevcut değil fakat bazı e-ticaret ve dijital oyun mağazalarında satış devam ediyor.

Fiyat etiketleri siteden siteye değişiklik gösteriyor fakat menajerlik oyunu şu anda yaklaşık olarak 130 TL fiyata sahip. Sonuç olarak oyunu satın alacağınız zaman bu miktardan daha düşük ya da daha yüksek bir fiyat ile karşılaşabilirsiniz.