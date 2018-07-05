Ronaldo: Football Rivals, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun hareketlerini taklit eden oyuncuların yer aldığı mobil futbol oyunu. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla teke tek mücadele ettiğiniz oyunda Ronaldo’nun vuruş stiliyle birbirinden şık gollere imza atıyorsunuz. Klasik maç yapmaktan sıkıldıysanız, vuruş odaklı futbol oyunlarını seviyorsanız oynamanızı isterim. iOS platformunda da ücretsiz!

208MB boyutuyla 16GB iPhone/iPad cihaz sahiplerinin ilgisini çekeceğini düşündüğüm futbol oyununda teke tek (PvP) mücadeleler var. Kaleye bellli mesafeden şut çekiyor, defans oyuncularına ve aslan kaleciye rağmen gol bulmaya çalışıyorsunuz. Şut kaçırdığınız anda top karşı tarafa geçiyor ve bu noktada ya kaleci ya da defans oyuncularının yerini alıyorsunuz. PvP oyunlar dışında sıralama yarışına sokan turnuvalar mevcut.