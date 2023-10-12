eFootball 2024 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Uzun süreli bir bekleyişin ardından eFootball 2024 için Konami tarafından belirtilen çıkış tarihi 24 Ağustos 2023 olarak duyurulmuştu. Bu tarihte oyun severlerle buluşan eFootball 2024'de başta Barcelona ve Real Madrid olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki futbol takımlarına kadar uzanan geniş bir takım skalasının olduğunu görüyoruz.

Oyunculara daha zevkli ve değişken bir deneyim vadeden eFootball 2024'te online maçlar ve kendi takımınızı oluşturabileceğiniz bir kariyer modu bulunuyor. Oyunu keyifli kılan daha birçok detay mevcut. Playstation, Xbox, Windows ve PC'de oynanmak üzere geliştirilen eFootball 2024 daha ilk çıktığı günden beri yoğun bir talep görüyor.

Ancak bu oynu bilgisayarda oynamak isteyenlerin aklında önemli bir soru dolaşıyor: "Bilgisayarım eFootball 2024'ü kaldırır mı?" Bu yazımızda eFootball 2024'ün sistem gereksinimlerini sizinle paylaşıyor ve bu soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz.

eFootball 2024 Minimum Sistem Gereksinimleri

Öncelikle bu oynun 64 bit işletim sistemi ve işlemci gerektirdiğini belirtmekte fayda var.

Windows 10 - 64 bit işletim sistemine sahip olan cihazlarda oynanabiliyor.

İşlemci olarak Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350 kullanılması gerekiyor.

GeForce GTX 660 Ti veya Radeon HD 7790 ekran kartının bulunması yeterli oluyor.

Genişbant internet bağlantısı özellikle online maçlar ve oyuna gelen güncellemeleri indirebilmeniz için gerekli.

Ek olarak depolama ve RAM anlamında bilgisayarınızın sistem gereksinimlerini karşılıyor olması şart. "Peki, kaç GB'lık bir depolama alanına ve RAM kapasitesine ihtiyacım var?" derseniz, işte cevabı!

eFootball 2024 Kaç GB?

2024 yılında piyasaya sürülen güncel futbol oyunlarından FC 24 8 GB RAM 100 GB depolanabilir alan gerektiriyor. Futbol kategorisinde popüler olan Football Manager için ise 4GB RAM ve 7 GB depolama alanı yeterli oluyor. eFootball 2024'e baktığımızda ise depolama anlamındaki sistem gereksinimlerinin şu şekilde olduğunu görüyoruz.

Minimum 8 GB RAM kapasitesine ihtiyacınız var.

50 GB'lık bir depolama alanına sahip olmanız gerekiyor.

Cihazınız bu gereksinimleri karşılıyorsa eFootball 24 ile zengin takım seçeneklerinden dilediğinizi seçip birbirinden eğlenceli online maç deneyimlerine adım atabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendi stratejilerinizle takımınızı geliştireceğiniz bir kariyer oluşturabilir, eFootball 24'ün keyfini bilgisayarınızda sürebilirsiniz.