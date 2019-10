Rope Around, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Rope Around, zorlu bölümleri ve eşsiz atmosferiyle sizleri bekliyor. Beyninizin sınırlarına kadar zorlanabileceği oyunda ipi kullanarak bölümleri tamamlamaya ve bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Rope Around, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Tüm bulmacaları çözerek ilerleyebileceğiniz oyunda hamlelerinizi düşünerek yapmanız gerekiyor. Son derece dikkatli olmanız gereken Rope Around oyununu kaçırmayın.

Rope Around oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.