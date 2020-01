Rovr - Your Own Virtual Dog, iOS platformuna özel çıkış yapan artırılmış gerçeklik oyunu. Her zaman sevimli mi sevimli bir köpeğiniz olsun istediniz ancak olmadı mı? Bu sanal evcil hayvan uygulaması sizi korgi sahibi yapıyor. Corgi ile oyunlar oynuyor, onu besliyor, giydiriyorsunuz.

Köpekleri çok seviyor, köpek istiyor ancak evde besleyecek durumunuz yok. Rovr ile bir corgi sahibi oluyorsunuz. Dili sürekli dışarıda şirin mi şirin köpekle vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İster parmağınızla ister telefonunuzla köpeğinizi evcilleştirin. Çok sayıda oyuncakla köpeğinizi daha da keyiflendirin. Lezzetli köpek mamalarıyla karnını doyurun. Köpeğinizin şirinliğine şirinlik katacak giysiler toplayın.