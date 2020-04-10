Stres, depresyon, anksiyete gibi durumlar yaşıyorsanız Sanvello uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak, daha mutlu hissetmek ve sağlıklı yaşam gibi hedefleri seçtikten sonra meditasyona başlayabileceğiniz Sanvello uygulaması, size iyi gelecek videolar, meditasyonlar ve aktiviteler sunuyor. Hem zihninizi hem de vücudunuzu rahatlatacak içerikler bulabileceğiniz uygulamanın oldukça başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

Ruh halinizi değerlendirmek için haftalık kısa sınavlar yapan Sanvello uygulamasında stres, depresyon ve anksiyete gibi durumlar için objektif olarak puanlandırma yapılıyor ve buna göre içerikleriniz yeniden oluşturuluyor. Siz de ruh halinizi iyileştirecek videolar, meditasyonlar ve aktivitelerle ilgilenebiliyorsunuz. Eğer siz de daha mutlu ve rahat hissetmek istiyorsanız, Sanvello uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.