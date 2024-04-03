Android İçin En İyi 8 Kalori Takibi Uygulaması

Gün içerisinde yediğiniz yiyeceklerden ne kadar kalori aldığınızı kolayca öğrenmek için kalori takibi uygulaması kullanabilirsiniz. Android telefonlarda bu işlem için kullanılabilecek pek çok uygulama bulunuyor.

Bu rehberde kalori hesaplama uygulaması kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Eğer ne kadar kalori aldığınızı öğrenmek istiyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Kalori Takibi Uygulaması Önerileri

FatSecret Kalori Sayacı

Fitwell

Diyetkolik

YAZIO

Fooducate

LifeSum

Lose It!

MyFitnessPal

Kalori takip uygulaması önerileri listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

FatSecret Kalori Sayacı

En iyi diyet uygulamaları arasında yer alan FatSecret Kalori Sayacı, günlük kalori hesaplama ve daha birçok özellik sunuyor. Öğünlerde yediğiniz yiyecekleri uygulamaya ekleyebilir ne kadar kalori aldığınızı öğrenebilirsiniz. Yiyeceklerin fotoğraflarını çekme imkânı da mevcut.

Uygulama kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, aperatifler/diğer öğünlerinde alınan kalorilere dair bir rapor da sunuyor. Örneğin bir hafta önce hangi öğünde ne kadar kalori aldığınızı kolayca görebilirsiniz. Kalorinin yanı sıra kilonuzu da takip edebilirsiniz.

Fitwell

En iyi kalori takibi uygulamaları arasında bulunan Fitwell üzerinden aldığınız ve yaktığınız kalorileri takip edebilirsiniz. Kişiseye özel beslenme programı sunan hizmette yiyecekleri ve içecekleri ekleme seçeneği mevcut. Yiyecek tarafında öğlen yemeği ve kahvaltı gibi bölümler bulunuyor.

Diyetkolik

Çok başarılı bir arayüze sahip olan Diyetkolik üzerinden gün içerisinde alınan ve yakılan kalori miktarını öğrenebilirsiniz. Yiyeceklerin besin değerlerini gösteren uygulama ayrıca fiziksel aktiviteleri de takip etmenize da olanak tanıyor.

Uygulamada günlük su ihtiyacını hesaplama özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde günlük su tüketim takibi yapabilirsiniz. Hizmette beslenme tercihlerine göre hazırlanmış yemek tarifleri de yer alıyor.

YAZIO

Kalori hesaplama uygulaması YAZIO, gün içinde ne kadar kalori harcadığınızı pratik şekilde takip edebilmenize imkân tanıyor. Uygulama çeşitli tarifler sunuyor. Tarifler bölümünde vegan, vejeteryan ve düşük karbonhidratlı dahil olmak üzere çeşitli kategoriler bulunuyor.

Fooducate

Fooducate uygulamasında gıda ve egzersiz takibi, gıdaların besin değerleri, yemek için sağlıklı gıda önerileri, diğer kullanıcılarla iletişim kurarak motivasyon toplama, kendi ipuçlarınızı başkalarıyla paylaşma gibi oldukça faydalı özellikler sunuluyor.

LifeSum

LifeSum, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip durumda. Kilo vermek istiyorsanız, yeme-içme alışkanlıklarınızı kolaylıkla kontrol edebileceğiniz LifeSum uygulamasında hedef belirleme, milyonlarca gıdanın kalori değerleri, çeşitli egzersizler, beslenme değerlerinizi özelleştirme gibi faydalı birçok özellik bulunuyor.

Lose It!

Kendi kategorisinde en çok tercih edilen uygulamalardan bir tanesi de Lose It! uygulaması diyebiliriz. Bu zamana kadar 10 milyondan fazla indirilen uygulama gıda ve egzersiz önerileri, kalori takibi, almanız gereken toplam kalori miktarı, yiyeceklerin kalori değerleri gibi pek çok faydalı araç sunuyor.

MyFitnessPal

Ücretsiz olarak sunulan MyFitnessPal uygulamasında günlük kalori alımı ve yakımınızı hesaplayabiliyor, kendinize çeşitli hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için size gösterilen yolu izleyebiliyorsunuz.

Kalori sayacı sayesinde tükettiğiniz veya tüketeceğiniz gıdaların kalorilerini hesaplayarak günlük kalori ihtiyacınızı karşılayacak yiyecekleri seçebiliyorsunuz. 5 milyondan fazla yiyeceğin kalori miktarı bulunan uygulamada aynı zamanda 350’den fazla da egzersiz bulunuyor.

Bu rehberde kalori takibi uygulaması önerileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı kalori hesaplama programı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.