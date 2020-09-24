Apple'ın geçtiğimiz günlerde herkese açık olarak yayınladığı iOS 14 ve iPadOS 14 kullanıcıların ana ekrandan daha fazla veriye ulaşmasına imkan sunan Araç Takımları ile birlikte geliyor. Bu araçlar yalnızca daha fazla bilgiyi görmenize değil, aynı zamanda ekranınızın daha şık bir hale gelmesine de olanak veriyor. Biz de bu yazımızda Widget Destekli iOS Uygulamaları ile karşınızdayız!

Bu yazıda yer alan uygulamalar, cihazınızın ana ekranına ekleyebileceğiniz Araç Takımları'nı destekliyorlar. Bu sayede ana ekrandan temel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin bir borsa uygulamasında favorilerinizi araç takımından görüntüleyip uygulamaya giriş yapmadan anlık verilere ulaşabiliyorsunuz.

Widget Destekli iOS Uygulamaları

İşte Araç Takımları destekleyen iOS ve iPadOS uygulamaları!

1- Deezer

Popüler internet tabanlı müzik akışı uygulaması Deezer, iOS 14 ile sunulan Araç Takımları'nı destekleyen uygulamalardan birisi. Kullanıcılar bu araçları kullanarak favori müziklerini takımlarda konumlandırabiliyor ya da ana ekrandan müzik akışını yönetebiliyor.

2- Calendars: Planner & Reminders

Readdle'ın popüler takvim uygulaması da Araç Takımları sunan uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar randevularını ve takvimi ana ekrana yerleştirdikleri takımlardan görüntüleyebilir ve bu sayede uygulamaya girmeden hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabilir.

3- Spark Mail

Yine Readdle'ın uygulamalarında birisi olan Spark Mail, gelen e-postalarınızı uygulamaya girmeden görüntüleyebilmenize olanak sunan takımlar ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu sayede son birkaç e-postanızı ana ekrandan görüntüleyebilir ve üzerine tıklayarak hızlıca ulaşabilirsiniz.

4- Streaks

Gündelik hayatınızda belirlediğiniz hedeflere ulaşmanıza yardımcı olan yapılacaklar listesi uygulaması Streaks, hedeflerinizi güncelleyebilmenizi sağlayan Araç Takımları'nı kullanıcılara sunuyor. Bu sayede örneğin 'dişlerini fırçala' hedefini yaptığınızda takımdaki ikona bir kez tıklamanız, hedef güncellemesi için yeterli oluyor.

5- Nighthawk for Twitter

Bir Twitter istemcisi olan Nighthawk'ın yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılar ana ekranlarına çeşitli Araç Takımları ekleyebiliyor. Bu sayede kaç takipçiniz olduğu ve kaç kişiyi takip ettiğiniz gibi belirli verilere ana ekrandan ulaşabiliyorsunuz.

iPhone Ana Ekrana Widget Nasıl Eklenir?

iPhone Ana Ekrana Widget Ekleme oldukça basit bir şekilde yapılabiliyor. Öncelikle bir hatırlatma olması adına her uygulamanın Araç Takımları desteğini sunmadığını belirtelim. Yani yalnızca destekli uygulamaların takımlarını ana ekrana ekleyebilirsiniz.