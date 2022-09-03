Kadınların kullanması gereken uygulamalar neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı uygulamaların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni uygulamalar keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz uygulamayı indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Akıllı telefonların ve internetin hayatımızı çok fazla kolaylaştırdı. İhtiyacımız olan her bilgiye anında ulaşabilmek, özellikle de çalışan kadınlar için çok büyük bir nimet. Örneğin işten eve döndünüz ve çabucak ne yemek yapabilirim diye düşünüyorsunuz.

Tek yapmanız gereken telefonunuzdan yemek tariflerine bakmak veya diyelim ki güzellikle ilgili hızlı ipuçlarına ihtiyacınız oldu, açın anında internetten bakın. Kısacası internet ve mobil cihazlar zaman zaman gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor.

Kadınların Kullanması Gereken Uygulamalar Listesi

Pepapp

Aqualert

Kades

Sleep Cycle

Stylebook

Mirror

Pinterest

Diyetkolik

Nefis Yemek

Workout for Women: Fit at Home

Pepapp

Çok popüler bir uygulama olan Pepapp, adet takviminin çok kolay bir şekilde takip edilebilmesine imkân tanıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde basit bir kullanım sunan uygulamada hamilelik modu da yer alıyor. Bu mod, doğurganlığın en yüksek olduğu günleri belirliyor. Ayrıca günlük burç yorumları da mevcut.

Aqualert

Her gün düzenli olarak su içmek sağlık açısından oldukça büyük bir öneme sahip ancak çoğu zaman gün içerisinde su içmeyi unutuyoruz. Aqualert uygulaması, kullanıcılara su içmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Uygulama ayrıca kullanıcıları motive de ediyor.

Kades

Kadınların acil durumlarda tek dokunuş ile güvenlik güçlerinden yardım isteyebildiği Kades uygulaması ilk olarak 2018 yılının mayıs ayında sunuldu. Şiddete maruz kalan kadınlar, uygulamada bulunan "Yardım İste" butonuna dokunarak ihbar yapabiliyor. Polisler, gelen ihbar üzerine kısa süre içinde harekete geçiyor.

Sleep Cycle

Sabah uyanmakta zorluk yaşayan kişiler için harika bir uygulama olan Sleep Cycle, uyku esnasında vücut hareketliliğini algılıyor ve bu sayede uykunun en hafif olduğu aralıkta uyandırıyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulama bu sayede çok kolay bir kullanım sunuyor.

Stylebook

Çok popüler bir kıyafet uygulaması olan Stylebook sayesinde günlük kombinler hazırlanabiliyor. Bunun için kıyafet fotoğraflarının uygulamaya yüklenmesi gerekiyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada arka plan temizleme araçları da mevcut.

Mirror

Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirilen Mirror, çok popüler bir ayna uygulamasıdır. Detay için tek parmak ile yakınlaştırma yapabilmeniz de mümkün. Başarılı arayüze sahip olan uygulamada ışık kontrolü de bulunuyor.

Pinterest

Pinterest, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformudur. Kullanıcıların resim ve video paylaşabilmesine imkân tanıyan uygulamada yemek tarifleri dahil olmak üzere pek çok konuda çeşitli fikirler bulabilirsiniz. Ayrıca Pinterest video indirme yazımıza da göz atabilirsiniz.

Diyetkolik

Diyet yapan veya yapmak isteyen kişiler için harika bir uygulama olan Diyetkolik'te "Kaç Kalori" kısmından istediğiniz yemeğin kalori ve besin değeri bilgilerine erişebilirsiniz. "Kalori Takipçisi" özelliği sayesinde aldığınız kalorileri kolayca takip edebilirsiniz.

Nefis Yemek

Nefis Yemek uygulamasında et yemeklerinden çorbaya bakliyattan makarnaya kadar çeşitli türlerde çok sayıda yemek tarifi bulunuyor. Yemek tarifleri sayfasında pişirme süresi, hazırlama süresi ve malzemeler gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca videolu anlatım da bulunuyor. Bu sayede yemeğin nasıl yapılacağını izleyebilirsiniz.

Workout for Women: Fit at Home

Kadınlar için geliştirilen Workout for Women: Fit at Home uygulaması evde egzersiz yapabilmenize imkân tanıyor. Egzersiz türleri kategorilere ayrılmış. Bu sayede yapmak istediğiniz egzersizi kolayca seçebilir ve hemen başlayabilirsiniz. Animasyonlu ve videolu egzersizler sayesinde hareketlerin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Bu yazıda Kadınların kullanması gereken uygulamalar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca akıllı telefonunuzda mutlaka olması gereken uygulamalar listemize de göz atabilirsiniz.