Barbie Temalı Kapaklı Telefon: HMD Barbie Phone Özellikleri ve Fiyatı

Günümüzde artık pek rastlamadığımız kapaklı telefonlara yeni bir model eklendi. Barbie temalı kapaklı telefon HMD Barbie Phone özellikleri, tasarımı ve uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. HMD tarafından üretilen telefon, zengin kutu içeriğiyle birlikte geliyor.

Telefon tasarımın yanı sıra kutu içeriğiyle de öne çıkıyor. Kutuda iki adet değiştirilebilir arka kapak, boncuklu telefon kayışı, takılabilir telefon süsleri, Barbie çıkartmaları, pembe renkli USB-C kablosu ve pembe renkli bir bez yer alıyor.

HMD Barbie Phone olarak isimlendirilen yeni telefon aslında Nokia 2660 Flip'in özelleştirilmiş sürümü. HMD, pembe renginin tonlarına sahip olan cihaz için Mattel iş birliği yaptı. İşte Barbie telefonu özellikleri ve ücreti!

HMD Barbie Phone Özellikleri

Ekran Boyutu: 2,8 inç

2,8 inç Kapak Ekran Boyutu: 1,77 inç

1,77 inç İşlemci: Unisoc T107

Unisoc T107 RAM: 64 MB

64 MB Depolama: 128 MB

128 MB Kamera: 0.3 MP VGA

0.3 MP VGA Bluetooth: Sürüm 5.0

Sürüm 5.0 Batarya: 1.450 mAh

Ucuz Barbie telefonu için Unisoc T107 işlemcisi tercih edildi. 64 MB RAM'e sahip olan telefonda 128 MB depolama alanı bulunuyor. MicroSD kartı desteği sayesinde depolama alanı 32 GB'a kadar artırılabiliyor.

2,8 inç büyüklüğünde ekrana sahip cihazda 1,77 inç büyüklüğünde kapak ekranı mevcut. Yalnızca bir adet VGA kameranın yer aldığı telefonda kulaklık girişi, şarj ve veri aktarımı için bir adet USB-C portu bulunuyor.

Söz konusu kapaklı telefon çoğu pazarda S30+ yazılımı ile birlikte geliyor ancak telefonun ABD sürümü KaiOS işletim sistemine sahip.

Fiziksel tasarımın yanı sıra yazılım tarafında da özelleştirmelerin yer aldığını belirtmek gerekiyor. Kullanıcı arayüzünde özel Barbie simgeleri, duvar kâğıtları ve zil sesleri mevcut. Barbie telefonu dijital sağlık ipucu, Barbie meditasyon uygulaması ve kişisel hatırlatıcılara da sahip.

HMD Barbie Phone Fiyatı

HMD Barbie Phone için 129 dolar (tahmini Türkiye fiyatı 8.953 TL) fiyat etiketi belirlendi. Dünyanın birçok yerinde satışa sunulan telefonun ABD sürümü ekim ayında piyasaya sürülecek. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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