Yüzlerce farklı savaş kartını kullanarak rakiplerinizle strateji savaşları yapabileceğiniz Shadow Deck, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken sıra dışı bir oyundur.

Oyunda farklı özel güçlere ve ölümcül savaş aletlerine sahip yüzlerce karakter bulunmaktadır. Ayrıca ikili mücadeleleri sergileyebileceğiniz onlarca farklı savaş pisti yer almaktadır. Savaşlardan galip gelerek ganimet toplamalı ve yeni savaş kahramanlarının kilidini açmalısınız. Ayrıca savaşçılarınızı geliştirebilir ve özelliklerini arttırabilirsiniz. Aksiyona doyabileceğiniz ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, Savaşçı kartlarını kullanarak rakiplerinize karşı kıyasıya bir mücadelenin içine girmek ve stratejik hamlelerde bulunarak düşmanı bozguna uğratmaktır. Oyunu çevrimiçi olarak da oynayabilir ve dünyanın dört bir yanında yer alan güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Shadow Deck, ücretsiz olarak hizmet veren aksiyon dolu bir oyundur.