Shadow of the Tomb Raider Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Tomb Raider efsanesinin son temsilcilerinden olan Shadow of the Tomb Raider, hem hikayesiyle hem de görselliğiyle bizleri adeta büyülüyor. Seriye reboot atıldıktan sonra çok başarılı olan Tomb Raider markası, Shadow of the Tomb Raider ile birlikte artık bir üçleme haline geldi.

Shadow of the Tomb Raider en iyi hikayeye sahip oyunlardan bir tanesi. Oynanış anlamında da oldukça eğlenceli bir yapım. Oldukça tatmin edici bir hikayesi olan Shadow of the Tomb Raider’ı en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Türkçe yama kurmak isteyebilirsiniz. Şanslısınız ki Tomb Raider oyunlarının pek çoğunu Türkçe yama ile oynama imkanına sahipsiniz. Shadow of the Tomb Raider Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir merak ediyorsanız aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Shadow of the Tomb Raider Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Shadow of the Tomb Raider Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz kurulum dosyasını Winrar ile açın.

ile açın. Korsan ve Orijinal olarak 2 farklı dosya göreceksiniz. Shadow of the Tomb Raider’ı nasıl edindiyseniz ona uygun olarak seçim yapın.

Korsan sürüm için:

Dosya içerisindeki %100 Türkçe Yama - Shadow Of The Tomb Raider v1 - s237 adlı uygulamayı çalıştırın.

adlı uygulamayı çalıştırın. “ İleri ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Yamanın kurulacağı yeri oyunun kurulu olduğu yer olarak seçin.

olarak seçin. “Kur” seçeneğine tıklayın. Kısa bir süre bekleyin. Yama kurulmuş olacak.

Orijinal sürüm için:

270, 279 ve 292 sürümü arasından sizin oyununuza uygun olanı seçin.

ve sürümü arasından sizin oyununuza uygun olanı seçin. Dosyanın içindekileri oyunun yüklü olduğu klasörün içine kopyalayın.

Shadow of the Tomb Raider Türkçe yama kopyalama işlemi bittiğinde yüklenmiş olacak.

Shadow of the Tomb Raider Hakkında

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Shadow of the Tomb Raider, 2018 yılında bizlerle buluştu. Yenilenen Tomb Raider serisi içerisindeki üçüncü oyun olan bu yapım önceki oyunların izinden gidiyor.

Geniş ormanlık arazilerin bol olduğu bu oyunda dünyayı Maya Kıyameti’nden korumaya çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde oldukça iyi geri dönüşler alan bu oyunun daha sonrasında Definitive Edition’ı da çıktı. Pek çok DLC ile zenginleştirilen Shadow of the Tomb Raider sizlere aksiyon dolu saatler yaşatacak.

Shadow of the Tomb Raider Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Tomb Raider oyunlarını seviyor musunuz? Shadow of the Tomb Raider Türkçe yama nasıl olmuş? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindiri takipte kalmayı unutmayın.