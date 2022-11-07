Steam Deck Arayüzü Bilgisayarda Nasıl Kullanılır?

Steam Deck arayüzü bilgisayarda kullanma işlemini birkaç basit adımla gerçekleştirebilirsiniz. Valve tarafından geliştirilen Steam Deck, başarılı yazılımı ve donamıyla oyun dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Bu teknoloji harikası el konsolunu bilgisayarda da kullanmak mümkündür. Steam Deck arayüzünü bilgisayarda kullanma adımlarına geçmeden önce kısaca onun özelliklerinden bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Steam Deck Özellikleri

Nintendo Switch’in rakibi olarak düşünülen Steam Deck, birçok özelliğiyle rakiplerine fark atmayı başardı. Steam Deck özellikleri arasında ilk olarak AAA oyunlarda kullanıldığını belirtebiliriz. AAA oyunlarda kullanılması el konsolunu üstün özellikli yapıyor. Steam kütüphanesine erişim sağlayabilen el konsolu, Xbox Series X ve PlayStation 5 özelliklerine benzer şekilde tasarlanmıştır.

Pil performansı açısından da oyun severler tarafından tam not alıyor. Oyun severlere 7 ile 8 arasında kullanım olanağı sunuyor. Steam Deck; RDNA 2 mimarili GPU ile AMD Zen 2 mimarili CPU’lu tasarlanmıştır. Yüksek teknolojik özellikte tasarlanan bu el konsolunun GPU ve CPU’su 16 GB RAM ile çalışıyor.

Steam Deck’in bu özellikleri oyun konsollarından dahi üstün niteliktedir. El konsolu aynı zamanda 1200 x 800 çözünürlüklü ve 7 inç ekrandan dizayn edilmiş. Dock aksesuarıyla birlikte oyun severlere sunulacak el konsolunu harici ekrana bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca konsolun şarj etme özeliği de var. Remote Play destekli Steam Deck’te Epic Games Kütüphanesi’nden oyunlarda oynanabiliyor.

Steam Deck Arayüzünü Bilgisayarda Kullanma

Steam Deck arayüzünü bilgisayarda kullanmak için öncelikle Steam Beta’ya geçiş yapmanız gerekiyor. Bunun için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

İlk olarak Steam açılır.

Sol üstte yer alan Steam menüsüne tıklanır.

Menü içerisinden “Ayarlar” butonu seçilir.

Hesap alanının altında “Beta katılım” aranır.

Beta katılım bulunduktan sonra “Değiştir” seçeneğine tıklanır.

Beta katılımın açılır menüsü içinden “Steam Beta Güncellemesi” seçilip akabinde “Tamam” butonu seçilir.

Steam yukarıdaki adımların ardından yeniden başlatılıp güncellenir.

Steam Beta’ya geçiş yaptıktan sonra arayüzünü bilgisayarda kullanabilmek için yerine getirilmesi gereken adımları şöyle ifade edebiliriz;

İlk adımda Steam yürütülebilir dosyası kısayolu düzenlenir.

Windows üzerinde “Başlat” menüsü üzerine tıklayıp “Steam” aranır.

Steam kısayoluna sağ tıklanarak “Dosya Konumunu Aç” seçilir.

Kullanıcı klasörü içerisinde varsayılan konum yer alır.

Daha sonra AppData > Roaming > Microsoft > Windows > StartMenu > Programs > Steam adımları takip edilir.

Steam’in kısayoluna sağ tıklayıp hemen sonrasında “Özellikler” butonuna basınız.

“Hedef” alanın son kısmına “gamepadui” ekleyip akabinde “Tamam” seçeneğine tıklayınız.

Değiştirilen kısayol üzerinden Steam başlatılmalıdır. Steam çalışıyorsa yeniden başlatılması gerekiyor.

Steam Deck’in standart arayüzüne geri dönmek içinse “Steam” kısayolu üzerinden “-gamepadui” metninin silinmesi yeterli olacak.

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