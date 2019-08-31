Shootout 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir bulmaca ve beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Shootout 3D oyununda reflekslerinizi sınıyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda engellerden ve tuzaklardan kaçarak ilerlemeniz gerekiyor. Oyunda tek amacınız doğru açıyı ve konumu bularak bölümü tamamlamak. Son derece keyifli bir deneyim sunan oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor diyebilirim.

Renkli görselleriyle de hoş bir atmosfer sunan Shootout 3D oyunu, büyük bir keyifle oynayabileceğiniz oyunlar arasında yer almakta. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz.

Shootout 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.