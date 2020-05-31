TKG Technology tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan Sim Empire ile kendi medeniyetimizi hayata geçirmeye çalışacağız.

Küçük bir köy kurarak oyuna başlayacağımız yapım içerisinde kendi medeniyetimizi kurmaya çalışacağız. Birbirinden farklı yerler inşa edeceğimiz yapım içerisinde diğer medeniyetler ile de etkileşime girecek, onlar ile beraber hareket edeceğiz.

Henüz oyuncu incelemelerinde beklentileri karşılayamayan yapım mobil simülasyon oyunları arasında yer almasına rağmen daha çok strateji temalı bir oynanışa sahip.

Yayınlanmasından aylar geçmesine rağmen düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden başarılı yapım renkli ve eğlenceli bir oynanışa sahip.