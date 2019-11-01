Sky Roller, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkat çeken Sky Roller, zorlu bölümleri tamamlayıp harika zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken bir mobil oyun olan Sky Roller, reflekslerinizi sınayıp zevkli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Onlarca zorlu bölümün üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Engellerin de üstesinden gelmek için mücadele edebileceğiniz oyunda doğru yolları seçmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sky Roller sizleri bekliyor.

Sky Roller oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.