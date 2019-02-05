Smart Video Compressor uygulamasıyla iOS cihazlarınızdaki yüksek boyutlu videoları kolayca sıkıştırabilirsiniz.

Akıllı cihazlarınızda bulunan videoların boyutu çok büyük ise ve bu nedenle hiçbir yerde paylaşamıyorsanız, sizleri Smart Video Compressor uygulamasıyla tanıştıralım. Cihazlarınızda bulunan videoyu seçtikten sonra boyut küçültmek için yeniden düzenleyebileceğiniz uygulamada, orijinal boyuta göre %70-80 oranında küçültme yapabiliyorsunuz.

Videoları 720p, VGA ve düşük kaliteli sıkıştırma seçenekleri yle küçültebileceğiniz Smart Video Compressor uygulamasında, bu videoları sıkıştırılmış videolar albümünde depolayabilir ve dilerseniz orijinal videoyu da silebilirsiniz. Videolarınıza filigran eklemeden ve video süresi sınırı olmadan sıkıştırma seçeneği sunan ve ayrıca meta verilerini de koruyan Smart Video Compressor uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri