iPhone ve Android’de video sıkıştırma yolları ile videoların boyutlarını küçültmek mümkün. Videoların boyutları küçültüldüğünde cihazların depolama alanlarının da kısa sürede dolma sorunu engellenmiş oluyor.

Videolar çok uzun olduğu zaman başka kişilere gönderilmesi zorlayaşabiliyor. Bu nedenle video sıkıştırma yollarıyla mutlaka küçültülmesi gerekiyor. Videoları sıkıştırmak için kullanılan uygulamalar videoların kalitesini bozmadan istediğiniz sonuca ulaşmanızı sağlıyor.

Aşağıda sıralayacağımız uygulamalarla uzun boyutlu videolarınızı sıkıştırıp dilediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Peki, iPhone ve Android’de video sıkıştırma uygulamaları neler? Gelin, inceleyelim.

iPhone Video Sıkıştırma Uygulamaları

Video Compress

FoneLab Video Converter Ultimate

Compress Videos & Resize Video

Clideo

Media Converter

1. Video Compress

iPhone kullanıcıları videolarının boyutlarını küçültmek için Video Compress uygulamasını kullanabilir. App Store’den cihazınıza indirerek videolarınızı sıkıştırabilirsiniz. Video Compress uygulaması, videoların kalitelerini bozmadan cihaza indiriyor. Kullanımı ise şu şekildedir;

Uygulamaya giriş yapılıp sağ üst köşede yer alan dişli çark simgesine tıklanır.

Daha sonra Export File Type üzerinden çıktı dosya türü seçilir.

Video sıkıştırıldıktan sonra çıktı dosya formatıyla cihaza kaydedilir.

Uygulamanın ana arayüzüne geri dönülüp ekran üzerinde konumlanan tek simge seçilir.

Galeri içerisinden video boyutunun sıkıştırılacağı dosya seçilir.

Videoların boyutunun ayarlanmasını sağlayan kaydırıcı vardır. Kaydırıcıyı sürükleyerek dosyanın sıkıştırılma sonucunda ortaya çıkan boyutunu görüntüleyebilirsiniz. Boyutun ayarlanmasının ardından sağ üst köşede konumlanan butona tıklayınız.

Yukarıdaki adımlardan sonra uygulama videoyu sıkıştırıncaya dek beklemeniz gerekiyor. Sıkıştırma işlemi sona erince “Save” (Kaydet) butonundan video kaydedilmelidir.

2. FoneLab Video Converter Ultimate

iPhone video sıkıştırma uygulamaları içerisinde yer alan FoneLab Video Converter Ultimate pratik bir kullanım imkanı sunuyor. Videonuzun kalitesi düşmeden boyutu bu uygulama sayesinde ideal seviyeye indirilebilir. iPhone ve iPad’larda depolama alanlarının tasarruf edilmesini sağlayan bir uygulamadır. Uygulamanın genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Gizliliği koruyarak videoların direkt cihaza işlenmesini sağlıyor.

Videolar en iyi kalitede optimize edilir.

Videolar kolay ve hızlıca sıkıştırılır.

iPhone ve iPad cihazlarda ortalama 10 kata kadar video depolamasını sağlıyor.

“Sıkıştırılmış Videolar” şeklinde isimlendirilen özel albümlü olarak kütüphane içine kaydedilir.

3. Compress Videos & Resize Video

iPhone cihazlarda videoların kalitesini bozmadan kullanılabilecek diğer bir uygulamanın Compress Videos & Resize Video olduğunu söyleyebiliriz. Videoların boyutları bu uygulama sayesinde önemli ölçüde küçültülerek her yerde paylaşılmasını sağlıyor. Uygulamayı kullanabilmek için aşağıda sıralayacağımız adımları yerine getirmeniz gerekiyor;

Dosya boyutunun küçültüleceği videonun eklenebilmesi için Add (+) butonuna dokunulur.

Uygulama üzerinden hem fotoğraf hem de videolara erişim sağlamak için izin verilir.

Sıkıştırılacak videoya dokunulur.

Ekrana gelen görüntü üzerinden video boyutları "Video Dimensions" ve video kare hızı (Frame Rate) ayarlamaları yapılır. Bu ayarlamalarda sayılar küçük olursa video dosya boyutu da otomatik olarak küçülür.

Compress butonuna dokunarak uygulamanın videoyu sıkıştırması beklenir.

Videonun sıkıştırılmasının ardından ekrana eski ve yeni boyutu gelir.

Cihazınızda videonun orijinal yani sıkıştırılmamış haliyle yeni boyutu küçültülen halinin birlikte saklanılması için “Keep 1 original video” seçeneğinin seçilmesi gerekiyor.

Sıkıştırılmamış orijinal video, Delete Original kısmından silinebilir.

4. Clideo

Clideo, iPhonelarda online olarak video sıkıştırma işlemini yapıyor. Cihazınızda yer alan videoları online şekilde internet üzerinden sıkıştırır. Bunun için videolarınızı araca yükleyerek dönüştürmesine izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra sıkıştırılmış videonun olduğu dosyayı bularak bulut depolama alanına indiriniz.

Clideo uygulaması kullanılarak videolar şöyle sıkıştırılır;

Safari açılarak, siteye tıklanır.

Choose file butonu üzerine tıklanıp Photo Library seçilir.

Sıkıştırılmasını istediğiniz videoyu seçip siteye yükleyiniz.

Video araç tarafından sıkıştırılıncaya kadar sayfadan ayrılmadan bekleyiniz.

Videonun sıkıştırılmasının ardından sıkıştırılan videonun kaydedilmesi için bulut depolama seçiniz.

Clideo uygulamasının özellikleri;

Güvenli şifreleme

Basit arayüz

Hızlı sıkıştırma

Sıkıştırılan videoyu önizleme olarak kontrol edebilme

MP4, AVI, MOV, WMV gibi pek çok formatla çalışıyor.

5. Media Converter

iPhone’lardaki tüm video ve ses dosyalarınızın küçültülmesi için dönüştürme işlemini Media Converter uygulamasıyla yapabilirsiniz. Media Converter ile birçok formattaki video sesler küçültülebilir. Bu küçültme işlemi için izlenecek adımlar şöyledir;

Uygulamanın üst kısmındaki Add (+) butonuna dokunulup Photos Library seçilmelidir.

Cihaz galerisine uygulamanın erişim sağlaması için izin verilmelidir.

Dönüştürülmesi ve dosya boyutunun küçültülmesi istenen video bulunup seçilir.

Ekran üzerindeki menüden Convert Video butonuna tıklanır.

Format menüsü üzerine tıklanarak video için dosya biçimi seçimi yapılır.

Videonun nasıl olmasını istiyorsanız ona göre ayarlamalar yapıp akabinde videonun dönüştürülmesi için Start Conversion seçeneğine tıklanır.

Dosya dönüştürüldükten sonra uygulamanın anayüzüne yerleşir.

Android Video Sıkıştırma Uygulamaları

Video Dieter 2

Resize Video

Panda

VidCompact

Videos & Movies Compressor

1. Video Dieter 2

Android cihazınızdaki videoların boyutunu Video Dieter 2 uygulamasıyla küçültebilirsiniz. Videoların boyutunu küçülttükten sonra Telegram, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalarda paylaşabilirsiniz. Uygulama üzerinden videolarınızın sıkıştırılma miktarını belirleyebilirsiniz.

Video Dieter 2 uygulaması özellikleri şöyledir;

Dosyaları çok hızlı şekilde sıkıştırır.

Videoları yavaşlatabilir.

Videolar istenilen yerden kırpılabilir.

Videoda zaman atlama etkinleştirilebilir.

Sıkıştırma işlemi öncesinde istenilen ölçü ve çözünürlükte kaliteli şekilde ayarlanabilir.

2. Resize Video

Android video sıkıştırma uygulamaları listemize Resize Video’yu ekleyebiliriz. Resize Video uygulaması sayesinde videonuzun boyutunu yeniden ayarlayabilirsiniz. Android tablet ve telefonlar üzerinde uygulamayı kullanarak videonun boyut küçültme ayarlamasını kolayca yapabilirsiniz. Video boyut uzunluğu kısaltılabilir.

Resize Video özellikleri;

Uygulamayla videolar kaydedilip silinebilir.

Videolardaki ses atılabilir.

Videolara müzik eklenebilir.

Videolar kolayca kırpılıp yeniden boyutlandırılabilir.

Boyutları küçültülen videolar sosyal ağlarda paylaşılabilir.

3. Panda

Video kalitesinde düşme olmadan Android cihazlardaki videoların boyutunu küçülten diğer bir uygulamanın Panda olduğunu söyleyebiliriz. Videonun boyutunu profesyonelce küçültüp sıkıştıran bir uygulamadır. Panda uygulaması;

Wmv

Mp4

Mov

Avi

Rmvb

Mkv

3gp

Flv

Mpeg formatlarını destekliyor.

4. VidCompact

Mkv, HD video, MP4, HTML5 video ve AVI gibi birçok ses ve video formalarındaki dosyaları sıkıştırıyor. Videoları MP4’e dönüştürerek dahili depolama alanından tasarruf edilmesini sağlıyor. Ayrıca videolarda kırpma, düzenleme, ters çevirme ve kesme işlemleri de yapılıyor.

5. Videos & Movies Compressor

Film ve videoların kalitesinden ödün vermeden boyutlarının küçültülmesi için Videos & Movies Copressor uygulaması kullanılabilir. Android cihazınızın galerisinden film ve video seçerek ne kadar büyütmek istediğinizi belirleyiniz. Film ve videoların kalitesini bozmadan küçültmek için ileri sıkıştırma teknolojisinden yararlanıyor. Tüm video ve film format biçimlerini destekliyor. Bu nedenle dilediğiniz formatı seçebilirsiniz.

Web Sitesi Kullanarak Videolar Nasıl Sıkıştırılır?

VEED. io

Fastreel Video Compressor

Free Convert

XConvert

Compress Video

1. VEED.io

Videoları küçültmek için kullanabileceğiniz fonksiyonel bir web sitelerin başında VEED.io geliyor. Videolarınızı kısa sürede sıkıştırıp WhatsApp, Facebook gibi sosyal medya platformlarından istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

2. Fastreel Video Compressor

Basit arayüzüne sahip olan Fastreel Video Compressor isimli video sıkıştırma web sitesi kolay kullanılabiliyor. VEED.io gibi videoları hızlı şekilde sıkıştırıyor.

3. Free Convert

Sıkıştırılmak istenen videolar ilk olarak Free Convert isimli web siteye aktarılır. Daha sonra videonun nasıl sıkıştırılacağı konusunda ayarlamalar yapılıp işlem tamamlanır.

4. XConvert

Videolarınızı XConvert web sitesiyle kolayca sıkıştırabilirsiniz. Videoların boyutunu küçülterek cihazınızın deposunda yer açılmasını sağlayabilirsiniz.

5. Compress Video

Compress Video web sitesine giriş yaparak videolarınızı sıkıştırmak için belirli seçenekler belirlemeniz gerekiyor. Bu seçenekler doğrultusunda videolarınızı kalitesini bozmadan sıkıştırılır.

Sizlere iPhone, Android ve web sitelerinden video sıkıştırma yolları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca videolarınızın boyut ve çözünürlükleriyle ilgili bilgi sahibi olmak için Video Boyutları ve Çözünürlükleri Neler? yazımıza da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.