Hangi Kamerayı Almalısınız?

İnsanoğlu varolduğundan bu yana bazı şeyleri resmetmeye duvarlara çizerek başladı. Bu olay 19. yüzyılda bir Fransız mucitin ilk fotoğraf makinesini icat etmesi ile son buldu. O günden bugüne birçok şey değişti. Öyle ki kameralar artık 4K çekimler yapmaya başladı.

Eğer fotoğraf makinesi veya video çekmek için bir kamera almayı düşünüyorsanız; "Hangi Fotoğraf makinesini almalıyım?" diye bir soru soracaksınız. Binlerce kamera arasından hangi kamerayı almanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Biz de sizler için bu soruya cevap verdik. Gelin birlikte bakalım.

Hangi Fotoğraf Makinesini Almalısınız?

Video çekmek için;

Fotoğraf çekmek için;

Fotoğraf ve video çekmek için;

Video Çekmek İçin

Video çekmek istiyorsanız bir dünya fotoğraf makinesi arasında karar vermeniz oldukça zorlaşacaktır. Bunun için en iyi video çeken kameraları öğrenmeniz gerekmektedir. Video çekmek için en yararlı olan kameralar arasında aynasız fotoğraf makineleri ve kompakt fotoğraf makineleri bulunmaktadır.

Ayrıca daha basit düzeyde ama oldukça kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorsanız aksiyon kameraları da video ve fotoğraf çekmek için oldukça idealdir. Eğer video çekmek için aksiyon kamerası almayı düşünüyorsanız en iyi aksiyon kameraları adlı yazımıza göz atabilirsiniz. Aksiyon kameraları profesyonel kameralara kıyasla çok daha ucuz ve benzer çekimler yapabilmektedir.

Fotoğraf Çekmek İçin

Fotoğraf çekmek için aynasız fotoğraf makineleri yerine DSLR fotoğraf makinelerini tercih etmeniz sizler için daha yararlı olacaktır. Çünkü aynasız fotoğraf makinelerine kıyasla oldukça daha başarılı fotoğraflar çeken DSLR makineleri, birçok fotoğrafçı tarafından kullanılmaktadır.

Fotoğraf ve Video Çekmek İçin

Bir kamera aldığınızda fotoğrafın yanı sıra büyük ihtimal video da çekmek isteyeceksiniz. Eğer ikisini birlikte yürütmek istiyorsanız aynasız fotoğraf makinelerini tercih edebilirsiniz.

Öyle ki aynasız fotoğraf makineleri video konusunda oldukça başarılı olsa da fotoğraf konusunda da oldukça başarı göstermektedir.

Kamera Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kamera alırken dikkat etmeniz gerekenlerden biri; marka diğeri ise teknik özelliklerdir. Son olarak o fotoğraf makinesinin gerçekten de teknik özellikler de belirtilen özellikleri gerçekleştirebiliyor mu? Dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Özellikle aksiyon kameralarında birçok 4K veya 1080p video çekim özelliği bulunmaktadır. Ancak, kimi aksiyon kameraları oldukça ucuzken kimileri ise oldukça pahalıdır. Burada kameraların marka ve teknik özelliklerinin gerçekten başarılı olup olmadığına göz atmanız gerekmekte.

Örneğin: Alacağınız kameranın örnek video çekimlerine, örnek fotoğraf çekimlerine dikkat etmeniz ve internette bunları araştırmanız gerekmektedir. Tabi ki kullanıcı yorumları da bu konuda önemli yer taşımaktadır.

Son olarak ise alacağınız kameranın RAW fotoğraflar çekebilmesi oldukça önemlidir. Çünkü RAW fotoğraflar, JPEG gibi fotoğraflara kıyasla çok daha kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak sağlar.

Bu içeriğimizde kamera alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmiş olduk. Sizler kamera alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kötü telefon kamerasıyla nasıl kaliteli fotoğraflar çekebileceğinizi merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.