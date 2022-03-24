Video Boyutu Küçültme Kalite Kaybı Olmadan Nasıl Yapılır

Günümüzde birçok farklı amaçla video çekiyoruz. Bilgisayarlarımızda oynadığımız oyunların videolarını Fraps benzeri yazılımlarla kaydedebiliyor, cep telefonlarımızla videolar çekebiliyor veya GoPro benzeri aksiyon kameralarıyla özel anları ölümsüzleştiriyoruz. Fakat iş bu videoları paylaşmaya gelince işler karışıyor. Bilgisayarınıza kaydettiğiniz veya dijital kameralarınızla çektiğiniz bir videonun birkaç GB boyuta sahip olması nedeniyle bu videoları internet üzerinden paylaşmamız mümkün olmamakta. Ülkemizde internet hizmetlerinin halen düşük hızlara sahip olması bu kadar yüksek boyutlu videoları internete yüklememize imkan tanımıyor. İşte bu nedenle video boyutu küçültme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu yazımızda ''Video boyutu küçültme programları neler?'' sorusuna yanıt veriyoruz.

Video Boyutu Küçültme Programları Neler?

Handbrake

Freemake Video Converter

Video Compressor

Moo0 Video Minimizer

Any Video Converter

Video dosya boyutunu küçültmek için ücretsiz bir program bulmak işin en zor kısmı. Bu amaçla kullanabileceğiniz birçok farklı video dönüştürme ve video boyutu küçültme programı mevcut. Fakat ücretsiz ve ihtiyaç karşılayan bir programı seçmek istiyorsanız biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Biz video boyutu küçültme işlemi için tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamaları sizler için listeledik. Size en uygun uylumayayı hemen aşağıdan indirip kullanabilirsiniz sevgili Tamindir takipçileri.

Handbrake

HandBrake, Windows kullanıcıları için vazgeçilmez bir program. DVD ve Blu-Ray dönüştürme ve kaydetme işlemlerini en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Program ile DVD filmlerinizi MPEG-4 formatına çevirebilirsiniz. Programla kopya koruması olmayan tüm DVD, Blu-ray diskler program tarafından desteklenmektedir. Ayrıca programı kullanarak tüm diski değil bölümleri parça parça altyazılarıyla birlikte de çevirebilirsiniz. Kullandığınız disklerin kopya korumalı olmaması gerektiğini de belirtmem gerekli. Ve elbette videolarınızı düzenledikten sonra video dosya boyutunu küçültmekmek için çıkış ayarlarını kullanabilirsiniz.

Freemake Video Converter

Giderek sayısı artan video dönüştürücüler içerisinden sıyrılan Freemake Video Converter kullanışlı şık arayüzüyle tercih edebileceğiniz bir program. Aklınıza gelen hemen her formatı destekleyen yazılımla AVI, WMV, MP4 ve daha fazlası ile dönüştürme işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Program sunduğu ekstra özelliklerle kullanıcıların diğer ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlıyor.

Örneğin kendi içerisinde bir DVD yazıcısı bulunan Freemake Video Converter üzerinde işlem yaptığınız dosyaları hemen yazdırarak paylaşmanızı sağlıyor.

Dönüştürdüğünüz videolar üzerinde ufak tefek düzenleme işlemleri yapmanız gerekirse yine programa entegre video editörü işlemlerinizde size yardımcı olabilir. Böylece istenmeyen bölümleri kesme, birden fazla video birleştirme, yönünü değiştirme gibi basit işlemler için başka bir program kurmanız gerekmez.

Video Compressor

Video Compressor uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınızda bulunan büyük boyutlu videoları sıkıştırarak cihazınızdaki depolama alanını daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yeni nesil akıllı telefonların yüksek çözünürlüklü videolar çekebilmesi, videoların boyutunda da önemli derecede artış sağlıyor. 4-5 dakikalık HD videolar, cihazınızda yüzlerce MB yer kaplayarak depolama konusunda da sıkıntı yaşatabiliyor. Bunun yanında, telefonunda film ya da dizi izlemek isteyen ancak yine depolama alanının yeterli olmaması nedeniyle sıkıntı yaşayan kullanıcılar da mevcut.

Video Compressor uygulaması da, yukarıda belirttiğim türdeki videoları istediğiniz boyutlara kadar sıkıştırarak cihazın depolama alanını önemli derecede boşaltmanızda yardımcı oluyor. Uygulamayı açtığınızda Input bölümünde yer alan Browser butonuna tıklayarak, sıkıştırmak istediğiniz videoyu seçebiliyorsunuz. Alt kısımlarda yer alan Output Name bölümüne videonun ismini yazabiliyor, Compressed File Size bölümüne ise ilgili videoyu kaç MB’a sıkıştırmak istediğinizi yazmanız gerekiyor.

Moo0 Video Minimizer

Moo0 Video Minimizer, bilgisayarınızda bulunan video dosyalarının boyutlarını küçültmek için kullanabileceğiniz başarılı bir video boyutu düzenleme programıdır. Programın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm kullanıcılar kolayca video dosyalarının boyutlarını optimize ederek en aza indirgeyebilirler.

Moo0 Video Minimizer ile video boyutu, video çözünürlüğü, video formatı ve video kalitesi gibi ayarları belirledikten sonra, dönüştürmek istediğiniz video dosyasını sürükle/bırak yöntemi yardımıyla program içerisine taşıyarak, dönüştürme işlemine başlayabilirsiniz. Aynı zamanda program kısa süreli önizleme videoları oluşturmanıza da olanak sağlamaktadır. Dosya boyutuna, ekran boyutuna veya video biterate'ine göre farklı dönüştürme seçenekleri sunan Moo0 Video Minimizer, kullanıcıların farklı tüm isteklerine cevap vermektedir.

Bilgisayarınız üzerinde bulunan video arşiviniz çok yer kaplıyor ve tüm videoların boyutlarını küçültmek istiyorsanız, Moo0 Video Minimizer tam ihtiyacınız olan program olabilir.

Any Video Converter

Any Video Converter bir video format dönüştürme aracı. Kullanımı kolay arayüzü ile hızlı dönüştürme yapabilme özelliği ve görüntü kalitesi yüksek video dosyalarını desteklemesi programın tercih sebebi olabilir. Any Video Converter video dosyalarını kırpmanıza, ekran oranını değiştirmenize, ses kalitesini ve formatını değiştirmenize izin veriyor. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra video dosyalarını sisteminizde çözücüsü bulunan formatlara çevirebilirsiniz.

Program AVCHD (*.M2TS, *.MTS, *.TOD), HD MKV, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG-2, HD MPEG gibi pek çok yüksek çözünürlük video formatını desteklemekte. Ayrıca MOV, M2TS, OGM, RMVB, RM, WMV, QT, WebM, FLV, MOD, TS, TP, DVR-MS, Divx formatları AVI, WMV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, FLV, SWF, MKV, 3GP, 3G2 formatlarına dönüştürülebilir.

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