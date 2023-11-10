Infinix Smart 8 Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının kasım ayında yapılan tanıtım ile beraber Infinix Smart 8'in özellikleri belli oldu. Peki, uygun fiyat etiketine sahip olan yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri tercih edildi? Bu rehberde akıllı telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Infinix Smart 8 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : HD+

: HD+ Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 267 PPI

: Yaklaşık 267 PPI Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci : Unisoc T606

: Unisoc T606 GPU : Mali-G57 MP1

: Mali-G57 MP1 RAM : 4 GB RAM + 4 GB Sanal RAM

: 4 GB RAM + 4 GB Sanal RAM Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 13 MP ana kamera + VGA derinlik kamerası

: 13 MP ana kamera + VGA derinlik kamerası Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj: 10W

Infinix marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve VGA derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, yaklaşık 265 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Unisoc T606 işlemcisinin ve Mali-G57 MP1 GPU'sunun yer aldığı telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Android 13 tabanlı XOS 13 ile beraber gelen telefonda 4 GB RAM ve 4 GB Sanal RAM bulunuyor. 128 GB depolama alanına sahip olan telefonun kullanılabilir alan miktarı microSD desteği sayesinde artırılabiliyor.

Yüzde 90 ekran gövde oranı ile dikkat çeken Smart 8 modeli 500 nite kadar parlaklık sunuyor. Çift SIM desteğinin yer aldığı akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan Infinix Smart 8 modelinin fiyat etiketi ne kadar?

Infinix Smart 8 Fiyatı

Dört farklı renk seçeneği sunan Infinix Smart 8 modeli için Nijerya'da 82.000 NGN (102 dolar civarında) fiyat belirlendi. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Infinix marka Smart 8 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygun fiyat etiketiyle öne çıkan akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.