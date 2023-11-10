Infinix Smart 8 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Infinix Smart 8 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte bütçe dostu akıllı telefon modelinin detayları!
2023 yılının kasım ayında yapılan tanıtım ile beraber Infinix Smart 8'in özellikleri belli oldu. Peki, uygun fiyat etiketine sahip olan yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri tercih edildi? Bu rehberde akıllı telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Infinix Smart 8 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 267 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Unisoc T606
- GPU: Mali-G57 MP1
- RAM: 4 GB RAM + 4 GB Sanal RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera + VGA derinlik kamerası
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 10W
Infinix marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve VGA derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.
6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, yaklaşık 265 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Unisoc T606 işlemcisinin ve Mali-G57 MP1 GPU'sunun yer aldığı telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.
Android 13 tabanlı XOS 13 ile beraber gelen telefonda 4 GB RAM ve 4 GB Sanal RAM bulunuyor. 128 GB depolama alanına sahip olan telefonun kullanılabilir alan miktarı microSD desteği sayesinde artırılabiliyor.
Yüzde 90 ekran gövde oranı ile dikkat çeken Smart 8 modeli 500 nite kadar parlaklık sunuyor. Çift SIM desteğinin yer aldığı akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan Infinix Smart 8 modelinin fiyat etiketi ne kadar?
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Infinix marka Smart 8 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygun fiyat etiketiyle öne çıkan akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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