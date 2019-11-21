Smite Blitz

Üst rütbeli komutanları kontrol ettiğiniz destansı bu RPG oyununda Kralların Savaşı'na yolculuk edin! Mijolnir'i Thor olarak kullanın ya da mitolojik maceranızda Zeus gibi şimşek yağmuru yağdırın.

Tüm dünya mitolojisindeki 60 kralın arasından birini seçin. Her bir kralın eşsiz yeteneklerinden faydalanmak için oluşumunuzu planlayın.

Daha fazla savaş gücü için yıkıcı yeni becerilerin kilidini açmak için savaşları kazanın. Ordunuza savaşta avantaj sağlamak için Yıldız Ruhlarının gücüne hükmedin. Müttefiklerinizin yeteneklerini geliştirmek için değerli kaynaklar oluşturun.

Dünyanın dört bir yanından gelen oyuncularla epik dünya patronlarına katılın, büyük ganimet kazanmak için birlikte çalışın ve Tanrıların listesini güçlendirin.