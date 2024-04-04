SMITE 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

SMITE 2 sistem gereksinimleri, yeni MOBA oyununun kasma ve donma problemleri yaşanmadan oynanabilmesi için hangi donanımın gerekli olduğunu gösteriyor. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için neler gerekiyor?

SMITE 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını arayan oyuncular için bir rehber hazırladık. En iyi MOBA oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapıma dair merak edilen bazı soruları da yanıtladık.

SMITE 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-9400F ya da AMD Ryzen 3750H

: Intel Core i5-9400F ya da AMD Ryzen 3750H RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 veya AMD RX 560

Steam üzerinden paylaşılan minimum sistem gereksinimlerine göre oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-9400F ya da AMD Ryzen 3750H işlemcisine ihtiyaç duyulacak. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1050 veya AMD RX 560 gerekecek.

SMITE 2 Kaç GB?

Yayıncılığını Hi-Rez Studios'un üstlendiği oyun en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

SMITE 2 Nasıl Bir Oyun?

Titan Forge Games tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen SMITE 2, üçüncü şahıs kamera açısına sahip aksiyon MOBA türünde bir oyundur. 5'er kişilik iki takımın mücadelesine tanık olacağımız yapımda pek çok karakter bulunuyor ve her karakter çeşitli yetenekler içeriyor.

SMITE 2 Çıkış Tarihi

SMITE 2'nin 2024 yılının sonlarında veya 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirilen oyunun çıkış tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Dolayısıyla farklı bir tarihte satışa sunulabilir.

Dijital oyun mağazası Steam'deki bilgilere göre yeni oyun Türkçe dil desteğine sahip olacak. Oyunun PC sürümü Epic Games Store ve Steam üzerinden sunulacak.

Bu rehberde SMITE 2 kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Yeni SMITE oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.