iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Soccer Arena Online mobil oyunu, futbol zekasını sergilemek isteyen tüm oyuncuları karşı karşıya getiren oldukça keyifli bir futbol oyunudur.

Soccer Arena Online mobil oyununda görsel detaylardan ziyade taktik beceri ön plana çıkacak. Üç oyuncu bir kaleci olarak saha diziliminin tasarlandığı oyunda her bir oyuncu standart bir daire olarak gösteriliyor. Tüm oyuncular tek bir kişinin kontrolünde olacak ve böylelikle kendi taktiğinizi uygulayabileceksiniz. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla gerçek zamanlı olarak oynayabilir ve rekabeti sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Çekişmeli maçlar sizi bekliyor olacak. Aynı zamanda çevrimdışı olarak yapay zekaya karşı da maçlar yaparak antrenmanlara devam edin. Takımınızı ve stadyumunuzu da kişiselleştirebileceğiniz Soccer Arena Online mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve bu futbol arenasında yerinizi alabilirsiniz.