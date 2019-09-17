iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebileceğiniz Socratic uygulaması, çözemediğiniz soruların yanıtlarını kısa sürede sizlere sunuyor.

Google’ın satın alarak tekrar hizmete sunduğu bir eğitim uygulaması olan Socratic, öğrencilerin ders çalışmalarına yardımcı olacak oldukça faydalı bir uygulama. Geometri, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji g ibi derslerdeki sorularınızı cihazlarınızın kamerasına gösterdikten sonra çözümlerini adım adım sizlere sunan Socratic uygulaması, çok bilinen ve kullanılan Photomath uygulaması ile benzerlik gösteriyor.

İster fotoğrafını çekerek isterseniz de sesli olarak soruları ekleyebileceğiniz Socratic uygulamasında, konuyu daha iyi anlayabilmeniz için videolar, açıklamalar ve çevrimiçi kaynakları da sizlere sunuyor. Binlerce konu içeriğine sahip olan Socratic uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, çözemediğiniz soruların yanıtını saniyeler içerisinde bulabilirsiniz.