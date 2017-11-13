Stack Jump, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir mobil oyun olarak dikkat çeken Stack Jump, arkadaşlarınızla mücadele edip keyifli dakikalar yaşayabileceğiniz bir oyundur. Keyifli bir deneyim sunan oyunda sağdan ve soldan gelen blokların üzerine zıplayarak zirveye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sonsuz oyun moduyla da kesintisiz bir oyun deneyimi sunan Stack Jump, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Becerilerinizi sonuna kadar test edebileceğiniz oyunda birbirinden zorlu 36 bölümü tamamlamanız gerekiyor. Sevimli karakterlerle de donatılan oyunda karakterlerin kilitlerini açmanız gerekiyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Stack Jump'ı sakın kaçırmayın. Basit ve zevkli bir oyun arayışındaysanız Stack Jump tam size göre. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz Stack Jump'ı kaçırmayın.

Stack Jump oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.