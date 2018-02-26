Street League, futbol ile iki boyutlu platform oyunlarını birleştiren farklı bir yapım. Klasik maç yapmaktan sıkılanlara tavsiye edeceğim futbol oyununda hikaye modu ve çok oyunculu oynama seçeneği mevcut. Gol atmanın oldukça zor olduğu oyunda harika reflekslere sahip olmayanların pek şansı yok!

Tek dokunuş yenilikçi kontrolleriyle iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan futbol oyununda gol atmak için kilometrelerce koşmanız gerekiyor. Kaleyle aranızda sadece rakip oyuncular, kaleci yok. Yeşil sahalar yerine sokaklardasınız. Gol atmak için öncelikle kaleyi ulaşmanız, kaleyi görmek için de engelleri geçmeniz gerekiyor. Sürekli koşuyor ve zıplıyorsunuz ancak top ayağınızdan hiç düşmüyor.

Futbol temalı platform oyununda Brezilya, Japonya ve birçok ülkenin sokaklarını geziyorsunuz. Bölüm bazlı Hikaye modunda rekor denemesi yaparken, multiplayer modda diğer oyunculara karşı 1’e 1 kapışıyorsunuz.