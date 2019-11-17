Zorlu bowling turnuvalarına katılarak birincilik yarışı vereceğiniz ve atış becerilerinizi geliştirerek dünyanın sayılı bowlingcileri arasına girebileceğiniz Strike Master Bowling, mobil platformda spor oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve keyif verici ses efektleriyle donatılmış bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bowling müsabakalarında en iyi atışınızı sergileyerek maksimum puana ulaşmak ve turnuvalarda birinci olarak kupa kaldırmaktır.

Oyunda antrenman seçeneği ile kendinizi geliştirebilir ve maçlara daha konsantre bir şekilde çıkabilirsiniz. Ayrıca online modda oynayarak dünyanın güçlü oyuncularına karşı mücadele edebilir ve zirvede yerinizi alabilirsiniz. İçinizdeki bowling tutkusunu doyasıya yaşayabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı renklerde tasarlanmış yüzlerce bowling topu ve çeşitli özelliklere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek oyuna başlayabilir ve oyuncunuzu özelleştirebilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Strike Master Bowling ile sizde nefes kesen maçlara çıkabilir ve bowling alanında yeni tecrübeler edinebilirsiniz.