Counter-Strike 2 (CS 2) sistem gereksinimleri, Valve şirketinin yenilenen FPS oyununu oynamak isteyen oyuncular için büyük bir öneme sahip çünkü PC, oyunun gereksinimleri karşılamıyorsa kasma sorunu yaşanır. Bu da oyun deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiler.

CS 2'nin ihtiyaç duyduğu donanım bileşenlerin henüz resmî olarak açıklanmadığını belirtmek gerekiyor. Bu rehberde tahmini minimum ve önerilen gereksinimleri sıraladık. Dolayısıyla gereksinimler, Counter Strike 2 çıktığında değişebilir.

CS 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5 7500 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5 7500 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RTX 580

Counter Strike 2'yi düşük ayarlarda oynamak için işlemci tarafında en az Intel Core i5 7500 ya da AMD Ryzen 5 1600 gerekebilir. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RTX 580'e ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca oyun en az 8 GB RAM isteyebilir.

CS 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7 9700K / AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7 9700K / AMD Ryzen 7 2700X RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

Oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RTX 580 ekran kartına ihtiyaç duyulabilir. İşlemci tarafında ise Intel Core i7 9700K ya da AMD Ryzen 7 2700X ekran kartı gerekebilir.

Önerilen gereksinimlerde en az 12 GB RAM'e ihtiyaç duyulması bekleniyor. Peki, CS 2 kaç GB depolama alanına ihtiyaç duyacak?

CS 2 Kaç GB?

Counter Strike 2 oyununun en az 35 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyması bekleniyor. Eğer bilgisayarınızda yeterli miktarda boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Silme işlemi için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar, bilgisayarda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirir.

Bu rehberde Counter Strike 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler sorusunu yanıtladık. Uzun süredir merak içerisinde beklenen oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.