Sugar Blast!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli şekerleri patlatarak ilerlemeye çalıştığınız eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olan Sugar Blast!, telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda birbirinden zorlu bölümler yer alıyor. Stratejik hamleler yapmanız da gereken oyunda farklı etkinliklere de katılabiliyorsunuz. En fazla sayıda şeker patlatmak için mücadele etmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Sugar Blast!, sizleri bekliyor.

Sugar Blast! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.