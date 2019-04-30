Zehirli çiçeklerin ve çeşitli engellerin arasında ilerleyerek altın toplayabileceğiniz Super Bunny World, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak sunula eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sevimli bir karakter yardımıyla zorlu parkurlarda ilerlemek ve engelleri aşarak olabildiğince altın toplamaktır. Parkurlarda zıplayarak ağaç kütüklerin üstünden atlayabilir ve zehirli çiçeklerin üstüne basarak onları etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede altınları toplayarak yolunuza devam edebilir ve parkuru tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve her bölümde birbirinden zor sayısız parkur yer almaktadır. Parkurlarda birçok farklı engel ve tuzak bulunmaktadır. Tüm bu zorlukları aşarak altın toplayabilir ve parkuru tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Super Bunny World, aksiyon oyunları arasında yer alan oldukça popüler bir oyun olarak ön plana çıkıyor.