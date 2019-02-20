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Supermarket Mania 3.8.903 (ios)
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  5. Supermarket Mania - İOS İçin Strateji Oyunudur

Supermarket Mania

3.8.903
ios
Supermarket Mania
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Süper market işleteceğiz.

G5 Entertainment tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Supermarket Mania mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.

Rengarenk bir yapıya sahip olan de dünyanın dört bir tarafında milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, zengin yapısı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Üç farklı mobil platformda oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran oyunda, amacımız süper marketimize gelen müşteriler ile ilgilenecek ve onların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlayacağız.

 Ekipmanlarımızı yükseltebileceğimiz oyunda müşterilerimize hizmet ederek onlara yardımcı olmaya çalışacağız. 12 farklı dil desteğine sahip olan yapımda ne yazık ki Türkçe dil desteği yer almazken, tüm platformlarda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım hızla kitlesini arttırmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.

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