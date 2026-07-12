En İyi Ücretsiz Simülasyon Oyunları (2026)

Simülasyon oyunları, gerçek hayatta deneyimleyemediğimiz şeyleri, bilgisayar ekranımıza taşıyan yapımlardır. Biz de sizler için en iyi ücretsiz simülasyon oyunları listeledik. İşte, en iyi ücretsiz simülasyon oyunları.

En İyi Ücretsiz Simülasyon Oyunları Nelerdir?

1. The Sims 4 Nasıl Bir Oyun?

2014'te hayatımıza giren The Sims 4, aradan geçen onca yıla rağmen yaşam simülasyonu türünün zirvesindeki yerini hala koruyor. Ücretliyken bile zirvede olan yapım, 2022'de ücretsiz hale gelmesinin ardından çok daha geniş bir oyuncu kitlesi kazandı. Peki bu oyun neden bu kadar çok seviliyor.

The Sims 4 hayalinizdeki yaşamı sıfırdan kurma imkanı sunuyor. Kendi karakterlerinizi yaratıyor, onların kariyerine, arkadaşlıklarına ve aşk hayatına yön veriyorsunuz. Hiç kendi kendine 5 yıl önce şimdiki aklım olsa şöyle yapardım diye düşündünüz mü? İşte bu oyun tam olarak bunu sağlıyor. Üstelik iş sadece karakter yönetimiyle bitmiyor.

Hayalinizdeki evi tasarlamak ve kendi yaşam alanınızı baştan inşa etmek de tamamen size kalmış. Kısacası The Sims 4, günlük hayatın telaşından uzaklaşıp kendi ütopyasını kurmak isteyenler için tam bir sığınak. Hem PC hem de konsollarda oynanabilen bu oyun, en iyi ücretsiz simülasyon oyunları listesinde ilk sıralarda yer almayı fazlasıyla hak ediyor.

2. War Thunder Nasıl Bir Oyun?

Yaşam simülasyonları size hitap etmiyorsa ve aksiyonu daha yüksek bir şey arıyorsanız, War Thunder tam da aradığınız oyun olabilir. II. Dünya Savaşı temalı bu oyun, tamamen ücretsiz. Yine de bazı oyun içi satın alımların bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Oyunda çeşitli ülkelere ait askeri araçlarla kara, hava ve deniz muharebelerine katılıyorsunuz. Bir tankı, zırhlı bir savaş gemisini ya da bir savaş uçağını yönetmek tamamen size kalmış. Oyunun en keyifli yanlarından biri de araçların son derece detaylı hasar modellemesi.

War Thunder'de klasik can barı mantığı yok, bunun yerine merminin zırhı nereden deldiği ve aracın hangi parçasına zarar verdiği önem taşıyor. Yani zırhlı bir tankın içindeyken kendinizi güvende hissetmeyin. Aracın hassas bir noktasından hasar alırsanız oyun dışı kalmanız işten bile değil.

Oyunun bu yönü, onu gerçeğe yaklaştırdığı için deneyimi daha da keyifli hale getiriyor. Tüm bu sebeplerden dolayı War Thunder, savaş simülasyonu sevenleri gerçek anlamda tatmin edecek bir yapım.

3. World of Tanks Nasıl Bir Oyun?

Savaş simülasyonu oyunlarından devam ediyoruz. World of Tanks'da tıpki War Thunder gibi çok oyunculu ücretsiz askeri araç simülasyonudur. Ancak farklı olarak World of Tanks'da adından da anlaşılacağı üzere sadece tankları kullanabiliyoruz.

Oyunda 15 kişilik takımlarla haritaya girip, tanklarla birbirinizi patlatmaya çalışıyorsunuz. Oyunda, tank sınıfı olarak; hafif tanklar, orta tanklar, ağır tanklar, tank avcıları ve tanklardan farklı olarak obüsler vardır. Bu araçların her birinin ayrı ayrı özellikleri ve görevleri vardır. Oynamaktan en keyif aldığınız aracı seçerek savaşa başlayabilirsiniz. Tankların hasar alma mekanikleri, War Thunder kadar detaylı değildir. Tankların her birinin bir can barı bulunur ve bu bar bittiğinde ölmüş olursunuz.

Son olarak, değinememiz gereken bir nokta var. Oyunda, "p2w" dediğimiz oyun içi gerçek para ile satın alımlar mevcut. Bu da oyuna para harcayan pek çok oyuncuyu diğer oyunculara göre avantajlı hâle getiriyor. Bu durum, oyuncular tarafından da World of Tanks'ın en çok eleştirilen yanlarından biri hale gelmiştir.

4. Supermarket Together Nasıl Bir Oyun?

Eğer, daha sakin bir ücretsiz simülasyon oyunu arıyorsunuz, Supermarket Together tam size göre. Supermarket Together, adından da anlaşılacağı üzere bir süpermarket simülasyonudur. Oyunu tek başınıza veya arkadaşlarınızla (8 kişiye) kadar oynayabilirsiniz.

Oyunda, küçük mahalle bakkalını işletmeye başlayarak onu devasa bir süpermarkete dönüştürüyorsunuz. Oyun içerisinde tıpkı bir market çalışanı gibi, rafları dolduruyorsunuz, biten malların siparişini veriyorsunuz, mağazının temizliği yapıyor ve hırsızlara karşı işletmenizi koruyorsunuz. İsterseniz tüm bunları arkadaşlarınızla birlikte oynararak keyifli ve eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz ister de tek başınıza oyuna girip, marketinize işçiler alarak yapabilirsiniz.

Supermarket Together, eğlenceli, biraz kaotik ve gün sonunda arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir vakit geçireceğiniz en iyi ücretsiz simülasyon oyunlarından biridir. Oyuna bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

5. Fishing Planet Nasıl Bir Oyun?

Fishing Planet, simülasyon türündeki bir balık tutma oyunu. Ama onu attığınızı çektiğiniz klasik balık tutma oyunlarıyla bir tutmayın. Fishing Planet, ultra gerçekçi bir deneyim sunuyor. Oyunun gerçekçiliğine gelirsek. Rüzgarın yönünden suyun sıcaklığına, kullandığınız yemin türünden misinanın kalınlığına, hatta hava durumuna kadar pek çok detay balık tutma sürecinizi ve hangi balığı yakalayacağınızı doğrudan etkiliyor.

Yakalamak istediğiniz balık için doğru ekipmanı seçseniz ve en uygun hava koşullarında ava çıksanız bile başarı yine de garanti değil. Geliştiriciler olta mekaniklerini ve iğneye takılan balığın tepkilerini de gerçeğe olabildiğince sadık şekilde tasarlamış. Balık oltaya yakalandığında onu çekebilmek için makara sertliğinden balığın yorgunluk seviyesine kadar birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor.

Fishing Planet'i piyasadaki diğer balık tutma simülasyonlarından ayıran da tam olarak bu detaylar. Üstelik oyunun ücretsiz olması onu daha da cazip kılıyor. Son olarak şunu da eklemek gerek. Hiç balık tutma deneyiminiz olmasa bile bu oyun sayesinde temel düzeyde gerçek bir balık tutma tecrübesi kazanabilirsiniz.

6. Crusader Kings II Nasıl Bir Oyun?

Crusader Kings II, bir strateji ve hanedanlık simülasyonudur. Eğer, Orta Çağ'ın acımasız ve entrika dolu politik dünyası seviyorsanız bu oyun tam sizlik. Oyundaki amacınız bir ülkeyi değil, bir hanedanı yani soyu yönetmektir. Bu bağlamda evlilikler ayarlıyor, suikastler planlıyor, savaşlar açıyor ve soyunuzu korumaya çalışıyorsunuz.

Oyunda başladığınız karakter ölse bile, tahta geçen oğlunuzu veya taht varisinizi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Crusader Kings II'de Avrupa'dan Asya'ya uzanan devletler herhangi birini seçip Orta Çağ mücadelesine hemen başlayabilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım, Crusader Kings II, hâlen daha 2026'da oynayabileceğiniz en iyi strateji oyunlarından biridir.

7. DCS World Steam Edition Nasıl Bir Oyun?

Uçaklara ilginiz varsa ve tam gerçekçi bir uçak sürme deneyimi istiyorsanız Digital Combat Simulator (DCS) piyasada oynayabileceğiniz dünyanın en gerçekçi ve en zor uçuş simülasyonudur. Oyunda, klasik savaş oyunlarında gördüğümüz gibi gaza basıp uçağı maalesef uçuramıyorsunuz.

Tıpkı gerçekteki gibi kokpitte bulunan ve uçağın havalanması için onlarca düğmeyi sırasıyla doğru bir şekilde açmalısınız. Eğer sıralamada hata yaparsanız maalesef uçak uçmuyor. Diyelim ki sıralamayı doğru yaptınız ve uçak havalandı. Uçağın kontrol fizikleride uçağı kaldırmak kadar bir o kadar zor.

Şöyle söyleyelim; eğer ani manevralar yaparsanız uçağınızın kanatları kırılabilir ya da çok hızlı tırmanış yaparsanız pilotun yüksek G kuvvetinden gözü kararır bayılır ve uçağınız yere çakılır.

DCS'de tabi ki sadece uçak uçurmuyoruz. Aynı zamanda da savaşabiliyoruz. İsterseniz, havada uçak savaşları yapabilirsiniz isterseniz de bombardıman uçağıyla bir bölgeyi bombalayabilirsiniz. Oyunun temel sürümü ücretsizdir. Temel sürümde sadece iki uçağı sürebilirsiniz. Diğer uçakları kullanmak için satın almanız gerektiğini hatırlatalım.

8. RaceRoom Racing Experience Nasıl Bir Oyun?

Yarış oyunu oynamak istiyorsunuz ama arcade tadında değil de gerçek bir simülasyon arıyorsanız RaceRoom Racing Experience'a bakmalısınız. Oyun PC'de tamamen ücretsiz ve DTM, WTCC, WTCR ile ADAC GT Masters gibi resmi yarış serilerine ev sahipliği yapıyor.

Ücretsiz araç ve pistlerle sınırsız süre yarışabiliyorsunuz, canınız isterse ek araba, pist ve görünümleri de vRP adındaki oyun içi para birimiyle satın alabiliyorsunuz. Her hafta tüm modlarda geçerli yeni bir ücretsiz araç ve pist kombinasyonu geliyor, bu da cebinize hiç dokunmadan uzun süre oynamanızı sağlıyor.

Sponsorlu turnuvalar ve düzenli etkinlikler de ücretsiz oyunculara zaman zaman premium içeriğe geçici erişim veriyor. Kısacası hem para harcamak istemeyenler hem de gerçekçi bir direksiyon hissi arayanlar için oldukça doyurucu bir oyun.

9. TheoTown Nasıl Bir Oyun?

Şehir kurma oyunlarına meraklıysanız TheoTown listede olmadan olmazdı. Küçük bir yerleşimden başlayıp koca bir metropol kurabildiğiniz, birden fazla şehri aynı anda yönetebildiğiniz ayrıntılı bir simülasyon. Konut, ticaret ve sanayi bölgeleri ayırıyor, elektrik ve su altyapısı kuruyor, trafiği düzenliyor ve büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsunuz.

Burada bir ayrımı özellikle belirtmek gerekiyor çünkü kafa karıştırabilir. TheoTown, Android ve iOS'ta reklamlı ve uygulama içi satın almalı şekilde tamamen ücretsiz. Ama Steam'deki PC sürümü öyle değil, tek seferlik bir ücretle satılan reklamsız premium bir sürüm bu. Yani telefonunuzda bedavaya oynarken bilgisayara indirmek isteyince cüzdanınıza ihtiyacınız oluyor.

10. Fallout Shelter Nasıl Bir Oyun?

Fallout evreninde geçen bir sığınak yönetim simülasyonu arıyorsanız Fallout Shelter tam da bu işi görüyor. Kendi Vault'unuzu kuruyor, orada yaşamı sürdürüyor, geliştiriyor ve sakinlerinizi radyoaktif serpinti ile mutantlardan korumaya çalışıyorsunuz.

Oyun önce 2015'te mobilde çıktı, 2017'de Steam'e gelerek PC'ye taşındı. Hem mobil hem PC tarafı tamamen ücretsiz ve aralarında büyük bir fark yok. Oyun içi satın almalar var elbette ama hiç harcama yapmadan da rahatça ilerleyebiliyorsunuz. Kaynakları yönetmek, planlama yapmak ve sığınağınızı savunmak oyunun temelini oluşturuyor.

Editörün Yorumu

Bu listeyi bir arada görünce şunu fark ettim, ücretsiz simülasyon oyunları artık ikinci sınıf bir kategori değil. The Sims 4'ün 2022'de ücretsizleşmesi bu türün gördüğü en büyük hamlelerden biriydi ve gerisi de yavaş yavaş aynı yöne gitti.

Ama her oyunun kendi kuralını okumak lazım. Bazısı gerçekten sıfır masraf, bazısında oyun içi satın alma var, TheoTown gibi bazıları da platforma göre farklı bir oyun aslında. Bana soracak olursanız hangisini denerseniz deneyin önce temel haliyle birkaç saat geçirin, gerçekten tutarsanız ek içeriğe para yatırmayı sonra düşünün. Zaten ücretsiz kısım bile çoğu zaman sizi günlerce oyalayacak kadar dolu.

Bizim sizler için oluşturduğumuz en iyi ücretsiz simülasyon oyunları bunlar. Peki sizin bu oyunlar içinden daha önce oynadığınız ve beğendiğinizi bir oyun var mı? Ya da kesinlikle bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir oyun oldu mu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!