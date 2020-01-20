Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Superstar Band Manager, dünyaca ünlü bir pop star olmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı enstrümanlar çalarak yeni albümler çıkartmak ve menajerler aracılığı ile yapımcılara ulaşarak albümleri pazarlamaktır.

Kaliteli şarkılar yaparak tüm dünyanın hayran olduğu büyük bir star olabilirsiniz. Ayrıca grubunuzla birlikte turnelere çıkabilir ve farklı yerlerde konserler verebilirsiniz. Eğlenceli müzikleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat çeken benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde saksafon, bateri, piyano, gitar, keman ve daha onlarca farklı enstrüman yer almaktadır. Ayrıca ilginç tiplere sahip birçok kadın ve erkek karakter bulunmaktadır. Tiplemenizi seçerek oyuna başlayabilir ve star olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Müzik oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen Superstar Band Manager, kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.