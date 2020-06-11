Xiaomi Mi Band 5 vs Mi Band 4 (Fiyat ve Özellik Karşılaştırması)

Xiaomi Mi Band akıllı bileklik, uygun fiyatlı olmasıyla oldukça popüler. Akıllı saat fiyatları pahalı olduğundan kullanıcılar Xiaomi Mi Band gibi ufak ancak işlevsel giyilebilir ürünleri daha çok tercih ediyor. Xiaomi Mi Band 5, şirketin en yeni akıllı bilekliği ancak önceki model de (Mi Band 4) gayet iyi bir akıllı bileklik. Peki, hangisi satın alınmalı? Xiaomi Mi Band 4 mü Mi Band 5 mi? Mi Band 5 ile Mi Band 4 arasında tasarımsal ve özellik olarak çok fark var mı? Xiaomi Mi Band 5 vs Mi Band 4 karşılaştırma yazısının seçim yapmanızda yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4 Karşılaştırması

Akıllı bileklikler akıllı saatlere göre hem daha kibar duruyor hem bilekte fazla ağırlık yapmıyor hem de fiyat olarak çok daha uygun. En iyi akıllı bilekliklere bakarsanız en üst sıralarda Xiaomi Mi Band’i görürsünüz. Xiaomi, bilinen bir marka olmanın ötesinde akıllı bileklik deneyimini en iyi sunan firmalardan biri. Xiaomi akıllı bileklikleri Türkiye’de de ister sıfır ister ikinci el çok çok uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz. En yeni model Xiaomi Mi Band 5’in henüz Türkiye’de satışı yok ancak Mi Band 4’ün fiyatından (200 TL seviyesinde ancak kampanyaları takip ederseniz çok daha uyguna alabilirsiniz.) çok da yüksek olmayacağını tahmin ediyoruz. Peki, Mi Band 5’i beklemek gerekir mi? Şimdi Mi Band 5 yerine 4 satın almak mantıklı olur mu? Mi Band 5 ile Mi Band 4 arasındaki gerek donanımsal gerek yazılımsal farkları bilmeden karar vermek güç. Bu yazıda Mi Band 5 ile Mi Band 4 arasındaki farklılıklara değineceğiz. Ekranda ne değişiklikler yapıldı? Tasarımı ne kadar değişti? Yeni özellik olarak neler eklendi? gibi birçok sorunun yanıtını bulacaksınız.

Xiaomi akıllı bileklik 5 ile Mi Band 4 arasındaki farkları öncelikle bir tablo üzerinden görelim. Tablodan Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik özellikleri ile Xiaomi Xiaomi Mi Band 4 özelliklerini karşılaştırabilirsiniz.

Xiaomi Mi Band 5 vs Mi Band 4 Xiaomi Mi Band 5 Xiaomi Mi Band 4 Boyut ve Ağırlık 47.2 x 18.5 x 12.4 mm, 11.9/12.1 (NFC) gr 46.9 x 17.9 x 12 mm, 22.1 gr Kayış TPU (Termoplastik Poiüretan) TPU (Termoplastik Poiüretan) Su Geçirmezlik 50 metre 50 metre Ekran 1.1" AMOLED, 294 x 126 0.95" AMOLED, 240 x 120 Uyumlu İşletim Sistemi Android ve iOS Android ve iOS Sensörler PPG Kalp Atış Hızı Sensörü 3-eksenli hızlandırıcı PPG Kalp Atış Hızı Sensörü 3-eksenli hızlandırıcı Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 GPS Yok Yok NFC Var Var EKG Yok Yok Spor Modları Koşu (Dış) Koşu Bandı Bisiklet Yürüyüş Serbest Stil Havuzda Yüzme Eliptik (Yeni) Kürek Aleti (Yeni) İp Atlama (Yeni) Bisiklet İç (Yeni) Yoga (Yeni) Koşu (Dış) Koşu Bandı Bisiklet Yürüyüş Serbest Stil Havuzda Yüzme Kalp Atış Takibi Var Var Kadın Sağlığı Takibi Var Yok Batarya (Pil) Kapasitesi 125 mAh (Normal kullanımda 15 gün) 135 mAh (Normal kullanımda 15 gün) Renkler Siyah (Kasa) Siyah, Mavi, Pembe, Turuncu, Mor, Sarı, Yeşil (Kayış) Siyah (Kasa) Turuncu, Menekşe, Mor (Kayış)

Xiaomi Mi Band 5 vs Mi Band 4: Tasarım

Tasarımsal olarak en büyük değişiklik tabii ki ekranda. Yeni modelde daha büyük ve daha net görünen bir ekrana bakıyoruz. Mi Band 4, 0.95 inç AMOLED renkli ekrana sahipken; Mi Band 5, 1.1 inç daha yüksek ekran çözünürlüğünde dinamik AMOLED ekrana sahip. Buna ek olarak, Mi Band 4, 77 adet saat yüzüne sahipken; Mi Band 5, 100’den fazla saat arayüzü var. Dahası, Mi Band 5 akıllı bileklik ayrıca Mi Band 4’de olmayan dinamik saat yüzlerini ve saat yüzüne özel fonksiyonlarını destekliyor.

Xiaomi Mi Band 5 vs Mi Band 4: Özellikler

İşlevsellik açısından, Xiaomi Mi Band 4, 6 spor modunu desteklerken; Mi Band 5, 11 spor modu destekliyor. Buna ek olarak, her iki Mi Band modeli de 50 metreye kadar su geçirmiyor, otobüs kartı, erişim kontrolü ve Alipay olarak kullanılabiliyor, Xiao Ai sesli asistana sahip, 24 saat kalp atış hızı takibi ve gece uyku algılama desteği sunuyor. Mi Band 5 modeli ayrıca UnionPay Quick Pass ödemesini, hızlı göz hareketi ve aralıklı kısa uyku (kestirme) işlevlerini destekliyor.

Öte yandan Xiaomi Mi Band 5, Mi Band 4’te bulunmayan nefes egzersizi, PAI zindelik endeksi, kadın sağlığı ve uzaktan kontrol (fotoğraf) özelliklerine sahip. Belki de en önemlisi Xiaomi Mi Band 5’in manyetik şarj kullanması. Bu sayede şarj için bilekliği kayıştan çıkarmanıza gerek kalmıyor. Mi Band 4’te bu mümkün değildi.

Xiaomi Mi Band 5 vs Mi Band 4: Fiyat

Xiaomi Mi Band 5, önceki nesil Mi Band 4’e kıyasla çok fazla geliştirme içeriyor. Fiyat olarak da fazla fark yok. (Mi Band 4 fiyatı 29.99 dolar, Mi Band 5 fiyatı 39.99 dolar) Tabii ki Mi Band 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Mi Band 5 çıktığında Mi Band 4 fiyatı ucuzlayacak mı? zamanla göreceğiz. Bizce Mi Band 5 beklemeye değer!