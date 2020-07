Ders tekrarı yapmak, yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini unutmamak için “Tabii” her an her yerde seninle! Hemen indir ve yaz tatili boyunca hem eğlen hem daha fazla öğren.

Tabii; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli bir uygulamadır.

Testler her gün sana özel hazırlanır. Soruları çözerken yardıma ihtiyaç duyduğun anda “Yarı Yarıya”, “Bir Hak Daha Ver” ve “Süre Uzat” jokerlerini kullanabilirsin.

EBA ve MEB işbirliğinde geliştirilen yeni eğitim uygulaması Tabii sayesinde yaz tatilini daha eğlenceli geçirebilirsin. Her yeni gün kendinle yarış ve öğrendiğin bilgileri arkadaşlarınla paylaş. 60 saniyelik yarışmalarda bilgini konuştur ve 4 ders için 10 dakikalık öğrenme metotlarını uygula.