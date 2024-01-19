TRT Dijital Platformu Tabii Açılmıyor, Çözümü Nedir?

TRT dijital yayın hizmeti Tabii açılmıyor mu? Kısa sürede çok popüler hâle gelen dijital yayın hizmetinde yer alan içeriklerin izlenememesine neden olan sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler mevcut.

Bu rehberde Tabii uygulaması çalışmıyor, çözümü nedir sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Rehberimizde yer alan yöntemlere geçmeden önce platformun sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Böylece genel bir problemin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Tabii Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Mobil cihazı veya bilgisayarı kapatıp açın.

Uygulamayı güncelleyin.

Uygulamanın veya tarayıcının önbelleğini temizleyin.

Virüs taraması yapın.

VPN yazılımını kapatın.

Yazılım güncellemesi yapın.

Uygulamayı silip tekrar yükleyin.

Tabii'ye giremiyorum sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Popüler dijital yayın platformunda yer alan içerikleri izleyemiyorsanız internet bağlantısı yeterli kalitede olmayabilir. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bağlantıda problem varsa modemin güç butonuna basın. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin güç butonuna tekrar basın.

Mobil Cihazı veya Bilgisayarı Kapatıp Açın

Bağlantıda sorun yoksa cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini yaptıktan sonra uygulamaya girin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamayı Güncelleyin

Dijital yayın uygulamasını güncellemek için App Store veya Play Store'u açın. Daha sonra Tabii sayfasını ziyaret edin. Yeni bir güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basarak söz konusu uygulamayı güncelleyin.

Uygulamanın veya Tarayıcının Önbelleğini Temizleyin

Uygulamanın önbelleğini temizlemek için cihazın ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Tabii uygulamasını seçin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Chrome kullanıyorsanız "Ctrl + H" kısayolunu kullanarak Geçmiş sayfasını görüntüleyin. "Tarama verilerini temizle" seçeneğini seçin ve ardından önbelleği temizleyin.

Virüs Taraması Yapın

Kötü amaçlı yazılımlar, uygulamaların ve oyunların açılmamasına yol açabilir. Bu nedenden dolayı antivirüs aracılığıyla virüs taraması yapın. Antivirüs programları, tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları temizler.

VPN Yazılımını Kapatın

Akıllı telefon, bilgisayar veya tablette VPN kullanıyorsanız geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. VPN hizmetini kapattıktan hemen sonra uygulamayı açın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Mobil cihazı güncellemek için ayarlar menüsünü açın.

"Yazılım Güncellemesi" kategorisine girin.

Yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Bilgisayarı güncellemek için "Windows + I" kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin ve güncelleme işlemini yapın.

Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin

Tabii uygulaması çalışmıyor ise silip yeniden yüklemeyi deneyin. Silme işlemi için cihazın ayarlar menüsünü açın ve "Uygulamalar" kategorisine girin. Listeden Tabii'yi seçin ve "Sil" seçeneğini seçin. Silme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı tekrar yükleyin.

Bu rehberde Tabii uygulamasına giremiyorum, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. Söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.