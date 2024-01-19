TRT Dijital Platformu Tabii Açılmıyor, Çözümü Nedir?
Bu rehberde Tabii açılmıyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Peki, popüler dijital yayın hizmetindeki problem nasıl düzeltilir?
TRT dijital yayın hizmeti Tabii açılmıyor mu? Kısa sürede çok popüler hâle gelen dijital yayın hizmetinde yer alan içeriklerin izlenememesine neden olan sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler mevcut.
Bu rehberde Tabii uygulaması çalışmıyor, çözümü nedir sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Rehberimizde yer alan yöntemlere geçmeden önce platformun sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Böylece genel bir problemin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Tabii Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?
- İnternet bağlantısını kontrol edin.
- Mobil cihazı veya bilgisayarı kapatıp açın.
- Uygulamayı güncelleyin.
- Uygulamanın veya tarayıcının önbelleğini temizleyin.
- Virüs taraması yapın.
- VPN yazılımını kapatın.
- Yazılım güncellemesi yapın.
- Uygulamayı silip tekrar yükleyin.
Büyük Çıkış Yapan Tabii Dizileri
Tabii dizileri ile büyük bir çıkış yaptı. Her yaştan insanın severek izleyebileceği diziler bulabileceği zengin bir dizi yelpazesi sunan dijital yayın platformu Tabii'de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda orijinal yapım bulunuyor.
Tabii'ye giremiyorum sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İnternet Bağlantısını Kontrol Edin
Popüler dijital yayın platformunda yer alan içerikleri izleyemiyorsanız internet bağlantısı yeterli kalitede olmayabilir. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.
Bağlantıda problem varsa modemin güç butonuna basın. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin güç butonuna tekrar basın.
Mobil Cihazı veya Bilgisayarı Kapatıp Açın
Bağlantıda sorun yoksa cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini yaptıktan sonra uygulamaya girin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.
Uygulamayı Güncelleyin
Dijital yayın uygulamasını güncellemek için App Store veya Play Store'u açın. Daha sonra Tabii sayfasını ziyaret edin. Yeni bir güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basarak söz konusu uygulamayı güncelleyin.
Uygulamanın veya Tarayıcının Önbelleğini Temizleyin
- Uygulamanın önbelleğini temizlemek için cihazın ayarlar menüsüne girin.
- Uygulamalar kategorisini açın.
- Tabii uygulamasını seçin.
- Depolama bölümünü görüntüleyin.
- "Önbelleği Sil" butonuna basın.
Chrome kullanıyorsanız "Ctrl + H" kısayolunu kullanarak Geçmiş sayfasını görüntüleyin. "Tarama verilerini temizle" seçeneğini seçin ve ardından önbelleği temizleyin.
Virüs Taraması Yapın
Kötü amaçlı yazılımlar, uygulamaların ve oyunların açılmamasına yol açabilir. Bu nedenden dolayı antivirüs aracılığıyla virüs taraması yapın. Antivirüs programları, tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları temizler.
VPN Yazılımını Kapatın
Akıllı telefon, bilgisayar veya tablette VPN kullanıyorsanız geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. VPN hizmetini kapattıktan hemen sonra uygulamayı açın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.
Yazılım Güncellemesi Yapın
- Mobil cihazı güncellemek için ayarlar menüsünü açın.
- "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girin.
- Yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.
- Bilgisayarı güncellemek için "Windows + I" kısayolunu kullanın.
- "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin ve güncelleme işlemini yapın.
Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin
Tabii uygulaması çalışmıyor ise silip yeniden yüklemeyi deneyin. Silme işlemi için cihazın ayarlar menüsünü açın ve "Uygulamalar" kategorisine girin. Listeden Tabii'yi seçin ve "Sil" seçeneğini seçin. Silme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı tekrar yükleyin.
TRT Dijital Platformu Tabii Nedir? Nasıl Kullanılır?
TRT, çevrim içi ortamda erişilebilen Tabii isimli yeni bir hizmeti kullanıma sundu. Peki, TRT Tabii nedir? Bu yazıda insanların keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan yeni dijital platform hakkında merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Bu rehberde Tabii uygulamasına giremiyorum, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. Söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
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