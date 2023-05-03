TRT Dijital Platformu Tabii Nedir? Ne Zaman Çıkacak?

TRT, çevrim içi ortamda erişilebilecek yeni bir hizmeti kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Peki, TRT Tabii nedir? Bu yazıda insanların keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyacak yeni dijital platform hakkında merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Türkiye'de hizmet veren dijital yayın platformlarının sayısı artmaya devam ediyor. TRT tarafından atılan adım ile beraber faaliyet gösteren dijital yayın hizmetlerine bir yenisi daha eklenecek. Peki, çok yakında sunulacak Tabii dijital platform ne işe yarayacak?

TRT Tabii Nedir?

TRT tarafından sunulacak olan Tabii; dizilere, filmlere, belgesellere ve çocuklara yönelik içeriklere ev sahipliği yapacak bir dijital yayın platformudur. Logosunda yeşil renginin yer aldığı platformun yazılımı ve tüm teknik altyapısı, Türk mühendislerden oluşan TRT ekibi tarafından hazırlandı.

Hizmet, 30 orijinal yapım ile faaliyet göstermeye başlayacak. Zaman içerisinde içeriklerin sayısı artacaktır. Tabii, ilk etapta Türkiye'deki kişilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu sayede hizmette yer alan içerikleri izlemek için herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmayacak.

TRT Tabii Orijinal İçerikleri

Hür

Altay

Kapı

Akif

Şebeke

Son Gün

Derin Mor

Üniversdeli

Koyu Beyaz

Aşkımız Yeter

Yangın Günleri

Eyvah Ramazan Bey

Mahsusa Trablusgarb

Modern Doğu Masalları

Şanzelize Düğün Salonu

Mevlana Celaleddin Rumi

Organizasyon Bizim İşimiz

1973 Biltmore Oteli Cinayeti

Komediden aksiyona animasyondan drama kadar çeşitli türlerde yapımların yer alacağı platform, Mevlana'nın hayatını konu alan Mevlana Celaleddin Rumi dizisi, Organizasyon Bizim İşimiz, Türk Hava Kuvvetleri ve savaş pilotlarının aksiyon dolu hikâyelerini içerecek Hür dahil olmak üzere pek çok içeriğe ev sahipliği yapacak.

İçerik kütüphanesinde yer alacak yapımlar arasında süper kahraman dizisi Altay dikkat çekiyor. Psikolojik gerilim türündeki Son Gün ve komedi türündeki Organizasyon Bizim İşimiz gibi içerikleri de platformda göreceğiz. Yukarıda içeriklerin bir kısmını listeledik.

Hizmetin içerik kütüphanesinde TRT'nin sevilen yapımları da bulunacak. İlk aşamada Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerine destek sunacak platformun resmî web sitesi üzerinden kütüphanedeki içeriklere kolayca erişilebilecek.

Ayrıca Android ve iOS cihazlar için geliştirilen uygulama üzerinden de içeriklere erişilebilecek. Böylelikle Tabii, dizi ve film izlenebilecek uygulamalar arasında yerini alacak.

TRT Tabii Ne Zaman Çıkacak?

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, 7 Mayıs 2023 tarihinde faaliyet göstermeye başlayacak. Belirtilen tarihten itibaren hizmetin kütüphanesinde yer alan içerikleri ücret ödemeden izleyebileceksiniz.