Büyük Çıkış Yapan Tabii Dizileri

Tabii dizileri ile büyük bir çıkış yaptı. Her yaştan insanın severek izleyebileceği diziler bulabileceği zengin bir dizi yelpazesi sunan dijital yayın platformu Tabii'de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda orijinal yapım bulunuyor.

Daha önce Tabii nedir sorusundan hareketle hakkında merak edilenleri ayrıntılı olarak cevapladığımız dijital yayın platformunu kullanmayı düşünen ama önce Tabii'de hangi diziler var gibi sorulara cevap almak isteyenler için bir liste hazırladık.

Bu listede Tabii'de yer alan içerikleri görebilir, bu içeriklerin konusu başta olmak üzere türünü, yönetmenini ve senaristi gibi hakkında merak edebileceğiniz her şeyi öğrenebilir ve söz konusu yapımların fragmanı izleyerek dizileri izleyip izlemeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Tabii Dizileri Listesi

Derin Mor

Koyu Beyaz

Serhat

Organizasyon Bizim İşimiz

Son Gün

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Metamorfoz

Kapı

Şebeke

Adalett

Eyvah Ramazan Bey

Bozkır Aslanı Celaleddin

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü

TRT'nin dijital yayın platformu olan Tabii'de yayımlanan diziler bu şekildedir. Bu dizilerin türünü, konusunu ve oyuncularını aşağıdan öğrenebilir ve fragmanını izleyebilirsiniz.

Derin Mor

Yönetmen: Mahmut Fazil Coşkun

Senaryo: Yeşi̇m Aslan, Ayşil Akşehi̇rli̇ ve Fati̇h Üner

Oyuncular: Deni̇z Celi̇loğlu, Ni̇lperi̇ Şahi̇nkaya, Arin Kuşaksizoğlu, Murat Kiliç, Zümre Ertürk, Tuğçe Talu, İnci̇nur Daşdemi̇r

Tür: Distopya

Arif ve kızı Ela, Güneş'teki patlamadan sonra çıkan kaostan ötürü komşuları ve bir grup insanla beraber kaçmaya başlar. Bu çıktıkları yolculuk, onlara yeni bir hayatın kapılarını aralayacaktır.

Koyu Beyaz

Yönetmen: Bülent İşbilen

Senaryo: Oktay Berber

Oyuncular: Atakan Hoşgören, Cemil Şahin, Osman Barış Özkoçak, Pelin Gerish, Merjem Siljak, Atabik Mohsin, Rami Narin, Charles Carrol, Seuen Yoo, Steve Layland

Tür: Komedi ve gençlik

Bir Pakistan uyruklu ve bir Türk olmak üzere iki genç, öğrenci değişim programı olan Erasmus ile yurt dışına okumaya gider. Bu yolculukta onları oldukça etkileyici bir macera bekliyor.

Serhat

Yönetmen: Bora Tekay

Senaryo: Haluk Özenç

Oyuncular: Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Tutku Topaç, Volkan Severcan, Demir Karahan, Mert Özbek, Emre Kaya

Tür: Aksiyon

Özel Harekat'ın ilk mensuplarından biri olan Serhat, 30 sene boyunca sınırda terörle mücadele ederek görev yapmıştır. Özel bir görevden ötürü İstanbul'a döndüğünde ise karşısında bambaşka bir şehir görür.

Organizasyon Bizim İşimiz

Yönetmen: Selçuk Aydemi̇r

Senaryo: Selçuk Aydemi̇r, Onay Durgun ve Onur Gökçek

Oyuncular: Onur Buldu, Sarp Apak, Şinasi Yurtsever

Tür: Komedi

Dedesinden kalan aile şirketinde eniştesi Fırat'a karşı mücadele veren Mertcan, şirkette çalışmaya başlayan yeni kişinin sözlerinin de etkisiyle şirketin başına geçmeye çalışır.

Son Gün

Yönetmen: Ahmet Sönmez

Senaryo: Sümeyye Karaarslan

Oyuncular: Uğur Yücel, Erkan Petekkaya, Serhat Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Toktaş

Tür: Dram

Psikolog Vedat, insanların ölüm ile olan ilişkisini merak eder ve aynı gün ölecekleri bilgisi verilen 6 katılımcının davranışlarını izleyeceği bir deney yapar. Hayatının sona ereceğini düşünen her insan farklı farklı davranışlar sergiler.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Yönetmen: Can Ulkay

Senaryo: Ali̇ Aydin ve Mi̇lay Ezengi̇n

Oyuncular: Ahu Türkpençe, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Yıldırım, Nilay Deniz, Bülent İnal

Tür: Dönem

Tabii dizileri arasında dönem türüne sahip de çok fazla dizi bulunuyor. Bunlardan biri de Kızılelma isimli dizidir. Dizi, doğduğu toprakları Moğol işgaline uğradıktan sonra Batı'ya doğru hareket eden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin yolculuğunu konu ediniyor.

Metamorfoz

Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Mustafa Burak Doğu

Oyuncular: Can Nergis, Tansu Taşanlar, Ahmet Varlı, Emel Dede, Mutlu Güney, Musab Doğan, Ayşe Tunaboylu

Tür: Suç

Teoman Bayramlı, seksenli yıllarda babasını kaybettikten sonra şirketin başına geçer. Hayatının kırılma noktasına gelen Teoman'ın yaşamı bu andan itibaren büyük bir değişime uğrayacaktır.

Kapı

Yönetmen: Yunus Ni̇hat Özcan ve Mustafa Aktürk

Senaryo: Zeynep Yildiz ve Rifat Süha Koçoğlu

Oyuncular: Müfit Kayacan, Hasan Denizyaran, Jessica May, Dilek Türker, Ece Miray Okur, Tuğba Daştan

Tür: Dram

Alesia, annesinin son isteğini gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Annesinin emaneti Kapı'da kendini bulacak olan Alesia, umutla dolu bir geleceğe yol alacaktır.

Şebeke

Yönetmen: Ozan Uzunoğlu

Senaryo: İbrahi̇m Elma ve Kemal Çelik

Oyuncular: Furkan Palalı, Pelin Karahan, Ceyda Ateş, Savaş Satış, Mehmet Polat, Eren Hacısalihoğlu, Ercan Demirel

Tür: Dram, gerilim ve aksiyon

Bir gazeteci, devletin her biriminde mesubu olan gizli bir örgütü araştırırken infaz edilir. Başkomiser Ali, cinayetin arkasındaki örgütü araştırmaya başlar ama etrafındakilere güvenmesi mümkün olmayan Ali'nin önünde oldukça zor bir süreç vardır.

Adalett

Yönetmen: Emre Kavuk

Senaryo: Ümi̇t Ci̇han Canpolat

Oyuncular: Burak Sergen, Yurdaer Okur, Ela Yörüklü, Mahir Günşiray, Erdem Kaynarca

Tür: Dram, gizem ve suç

Kızı öldürülen Selim failleri bulunamayan olayı kendisi araştırmaya başlar. Sanıkları tek tek canlı yayında sorgulayıp kararın ne olacağını ise yayını izleyenlere bırakır.

Eyvah Ramazan Bey

Yönetmen: Hüseyi̇n Başarici ve Volkan Kapkin

Senaryo: Ayşe Banu Başarici ve Yazi Grubu

Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Bengi̇ İdi̇l Uras, Mehtap Bayri̇, Nükhet Duru, Anil Çeli̇k, Esi̇n Gündoğdu, Berk Yaygin, Damla Ali̇beşe, Berat Efe Parlar, Utku Erten, Talha Tosun, Burak Haktanır, Altan Erkekli, Suat Sungur, Dilan Aktürk

Tür: Sitcom

Seneler boyunca yurt dışında ikamet eden Ramazan Bey, ramazan ayını geçirmek için aile köşküne döner. Bu durum, onunla yaşayanların açısından büyük bir değişime neden olacaktır.

Bozkır Aslanı Celaleddin

Yönetmen: Nurgi̇sa Almurat

Senaryo: Hakan Hüseyi̇n Gül ve İsmai̇l Kavrakoğlu

Oyuncular: Emre Kıvılcım, Kaan Yalçın, Gülenay Kalkan, Yulduz Radjabova, Sezgin Erdemir, Rano Shodiveya, Ferhat Yılmaz, Cemal Hünal, Javovir Zokirov, Rayxon Ulasenova

Tür: Dönem

Bozkır Aslanı Celaleddin, Celaleddi̇n Harezmşah'in Moğollar ile verdiği mücadeleyi ve İslam devletlerini birleştirmesini merkezine alıyor.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü

Yönetmen: Kami̇l Aydin

Senaryo: Ozan Bodur

Oyuncular: Murat Garipağaoğlu, Miraç Sözer, Hakan Örge, Ali Nuri Türkoğlu, Emre Narcı, Hakan Vanlı, Wilma Elles, Zeynep Eronat, Emre Başer, Ahmet Can Nurman, Zeynep Köse

Tür: Dönem

Dizi, Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası olan Akşemseddin'in hikâyesini ele alıyor.

Bu yazıda en iyi Tabii dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı Tabii dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.