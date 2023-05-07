Büyük Çıkış Yapan Tabii Dizileri
Tabii dizileri ile zamanınızı iyi değerlendirmek ister misiniz? TRT tarafından kullanıma sunulan dijital yayın platformunda hangi dizilerin olduğunu öğrenin.
Tabii dizileri ile büyük bir çıkış yaptı. Her yaştan insanın severek izleyebileceği diziler bulabileceği zengin bir dizi yelpazesi sunan dijital yayın platformu Tabii'de keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda orijinal yapım bulunuyor.
Daha önce Tabii nedir sorusundan hareketle hakkında merak edilenleri ayrıntılı olarak cevapladığımız dijital yayın platformunu kullanmayı düşünen ama önce Tabii'de hangi diziler var gibi sorulara cevap almak isteyenler için bir liste hazırladık.
Bu listede Tabii'de yer alan içerikleri görebilir, bu içeriklerin konusu başta olmak üzere türünü, yönetmenini ve senaristi gibi hakkında merak edebileceğiniz her şeyi öğrenebilir ve söz konusu yapımların fragmanı izleyerek dizileri izleyip izlemeyeceğinize karar verebilirsiniz.
Tabii Dizileri Listesi
- Derin Mor
- Koyu Beyaz
- Serhat
- Organizasyon Bizim İşimiz
- Son Gün
- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
- Metamorfoz
- Kapı
- Şebeke
- Adalett
- Eyvah Ramazan Bey
- Bozkır Aslanı Celaleddin
- Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü
TRT'nin dijital yayın platformu olan Tabii'de yayımlanan diziler bu şekildedir. Bu dizilerin türünü, konusunu ve oyuncularını aşağıdan öğrenebilir ve fragmanını izleyebilirsiniz.
Derin Mor
- Yönetmen: Mahmut Fazil Coşkun
- Senaryo: Yeşi̇m Aslan, Ayşil Akşehi̇rli̇ ve Fati̇h Üner
- Oyuncular: Deni̇z Celi̇loğlu, Ni̇lperi̇ Şahi̇nkaya, Arin Kuşaksizoğlu, Murat Kiliç, Zümre Ertürk, Tuğçe Talu, İnci̇nur Daşdemi̇r
- Tür: Distopya
Arif ve kızı Ela, Güneş'teki patlamadan sonra çıkan kaostan ötürü komşuları ve bir grup insanla beraber kaçmaya başlar. Bu çıktıkları yolculuk, onlara yeni bir hayatın kapılarını aralayacaktır.
Koyu Beyaz
- Yönetmen: Bülent İşbilen
- Senaryo: Oktay Berber
- Oyuncular: Atakan Hoşgören, Cemil Şahin, Osman Barış Özkoçak, Pelin Gerish, Merjem Siljak, Atabik Mohsin, Rami Narin, Charles Carrol, Seuen Yoo, Steve Layland
- Tür: Komedi ve gençlik
Bir Pakistan uyruklu ve bir Türk olmak üzere iki genç, öğrenci değişim programı olan Erasmus ile yurt dışına okumaya gider. Bu yolculukta onları oldukça etkileyici bir macera bekliyor.
Serhat
- Yönetmen: Bora Tekay
- Senaryo: Haluk Özenç
- Oyuncular: Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Tutku Topaç, Volkan Severcan, Demir Karahan, Mert Özbek, Emre Kaya
- Tür: Aksiyon
Özel Harekat'ın ilk mensuplarından biri olan Serhat, 30 sene boyunca sınırda terörle mücadele ederek görev yapmıştır. Özel bir görevden ötürü İstanbul'a döndüğünde ise karşısında bambaşka bir şehir görür.
Organizasyon Bizim İşimiz
- Yönetmen: Selçuk Aydemi̇r
- Senaryo: Selçuk Aydemi̇r, Onay Durgun ve Onur Gökçek
- Oyuncular: Onur Buldu, Sarp Apak, Şinasi Yurtsever
- Tür: Komedi
Dedesinden kalan aile şirketinde eniştesi Fırat'a karşı mücadele veren Mertcan, şirkette çalışmaya başlayan yeni kişinin sözlerinin de etkisiyle şirketin başına geçmeye çalışır.
Son Gün
- Yönetmen: Ahmet Sönmez
- Senaryo: Sümeyye Karaarslan
- Oyuncular: Uğur Yücel, Erkan Petekkaya, Serhat Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Toktaş
- Tür: Dram
Psikolog Vedat, insanların ölüm ile olan ilişkisini merak eder ve aynı gün ölecekleri bilgisi verilen 6 katılımcının davranışlarını izleyeceği bir deney yapar. Hayatının sona ereceğini düşünen her insan farklı farklı davranışlar sergiler.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
- Yönetmen: Can Ulkay
- Senaryo: Ali̇ Aydin ve Mi̇lay Ezengi̇n
- Oyuncular: Ahu Türkpençe, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Yıldırım, Nilay Deniz, Bülent İnal
- Tür: Dönem
Tabii dizileri arasında dönem türüne sahip de çok fazla dizi bulunuyor. Bunlardan biri de Kızılelma isimli dizidir. Dizi, doğduğu toprakları Moğol işgaline uğradıktan sonra Batı'ya doğru hareket eden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin yolculuğunu konu ediniyor.
Metamorfoz
- Yönetmen: Murat Onbul
- Senaryo: Mustafa Burak Doğu
- Oyuncular: Can Nergis, Tansu Taşanlar, Ahmet Varlı, Emel Dede, Mutlu Güney, Musab Doğan, Ayşe Tunaboylu
- Tür: Suç
Teoman Bayramlı, seksenli yıllarda babasını kaybettikten sonra şirketin başına geçer. Hayatının kırılma noktasına gelen Teoman'ın yaşamı bu andan itibaren büyük bir değişime uğrayacaktır.
Kapı
- Yönetmen: Yunus Ni̇hat Özcan ve Mustafa Aktürk
- Senaryo: Zeynep Yildiz ve Rifat Süha Koçoğlu
- Oyuncular: Müfit Kayacan, Hasan Denizyaran, Jessica May, Dilek Türker, Ece Miray Okur, Tuğba Daştan
- Tür: Dram
Alesia, annesinin son isteğini gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Annesinin emaneti Kapı'da kendini bulacak olan Alesia, umutla dolu bir geleceğe yol alacaktır.
Şebeke
- Yönetmen: Ozan Uzunoğlu
- Senaryo: İbrahi̇m Elma ve Kemal Çelik
- Oyuncular: Furkan Palalı, Pelin Karahan, Ceyda Ateş, Savaş Satış, Mehmet Polat, Eren Hacısalihoğlu, Ercan Demirel
- Tür: Dram, gerilim ve aksiyon
Bir gazeteci, devletin her biriminde mesubu olan gizli bir örgütü araştırırken infaz edilir. Başkomiser Ali, cinayetin arkasındaki örgütü araştırmaya başlar ama etrafındakilere güvenmesi mümkün olmayan Ali'nin önünde oldukça zor bir süreç vardır.
Adalett
- Yönetmen: Emre Kavuk
- Senaryo: Ümi̇t Ci̇han Canpolat
- Oyuncular: Burak Sergen, Yurdaer Okur, Ela Yörüklü, Mahir Günşiray, Erdem Kaynarca
- Tür: Dram, gizem ve suç
Kızı öldürülen Selim failleri bulunamayan olayı kendisi araştırmaya başlar. Sanıkları tek tek canlı yayında sorgulayıp kararın ne olacağını ise yayını izleyenlere bırakır.
Eyvah Ramazan Bey
- Yönetmen: Hüseyi̇n Başarici ve Volkan Kapkin
- Senaryo: Ayşe Banu Başarici ve Yazi Grubu
- Oyuncular: Murat Akkoyunlu, Bengi̇ İdi̇l Uras, Mehtap Bayri̇, Nükhet Duru, Anil Çeli̇k, Esi̇n Gündoğdu, Berk Yaygin, Damla Ali̇beşe, Berat Efe Parlar, Utku Erten, Talha Tosun, Burak Haktanır, Altan Erkekli, Suat Sungur, Dilan Aktürk
- Tür: Sitcom
Seneler boyunca yurt dışında ikamet eden Ramazan Bey, ramazan ayını geçirmek için aile köşküne döner. Bu durum, onunla yaşayanların açısından büyük bir değişime neden olacaktır.
Bozkır Aslanı Celaleddin
- Yönetmen: Nurgi̇sa Almurat
- Senaryo: Hakan Hüseyi̇n Gül ve İsmai̇l Kavrakoğlu
- Oyuncular: Emre Kıvılcım, Kaan Yalçın, Gülenay Kalkan, Yulduz Radjabova, Sezgin Erdemir, Rano Shodiveya, Ferhat Yılmaz, Cemal Hünal, Javovir Zokirov, Rayxon Ulasenova
- Tür: Dönem
Bozkır Aslanı Celaleddin, Celaleddi̇n Harezmşah'in Moğollar ile verdiği mücadeleyi ve İslam devletlerini birleştirmesini merkezine alıyor.
Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü
- Yönetmen: Kami̇l Aydin
- Senaryo: Ozan Bodur
- Oyuncular: Murat Garipağaoğlu, Miraç Sözer, Hakan Örge, Ali Nuri Türkoğlu, Emre Narcı, Hakan Vanlı, Wilma Elles, Zeynep Eronat, Emre Başer, Ahmet Can Nurman, Zeynep Köse
- Tür: Dönem
Dizi, Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası olan Akşemseddin'in hikâyesini ele alıyor.
Bu yazıda en iyi Tabii dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı Tabii dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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