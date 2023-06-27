Huawei Telefonların Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi

Ülkemizde telefonlara ÖTV ismi verilen “Özel Tüketim Vergisi” uygulanıyor. Bundan dolayı Türkiye’de cihazların fiyatlarında değişiklikler yaşanıyor.

Genel olarak akıllı telefon üreticileri, telefonların fiyatlarına tereddütsüz vergi kesintisi yapabiliyor. Bunun sebebi tüketicilerin telefon fiyatlarından şikayet etmesinden dolayıdır. Huawei, Türkiye pazarına büyük önem veriyor. Bu sebeple vergi kesintileri yapıp fiyatları düşürebiliyor.

Yazımızda Huawei telefonların vergisiz fiyatları ile ilgili bir liste hazırladık.

Huawei Vergisiz Fiyatları Ne Kadar?

Türkiye’de bir cep telefonundan;

KDV: %18

TRT Bandrol Ücreti: %12

ÖTV: %50

Kültür ve Turizm Bakanlığı payı: %1 vergileri alınıyor.

Sıraladığımız hususlara istinaden Huawei’in vergisiz fiyatlarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Huawei Nova Y90

Huawei Nova Y90’ın tahmini vergisiz fiyatı: 3.982.40 TL’dir.

Vergili satış fiyatı: 7.999.00 TL

KDV: 1.216.30 TL

Kültür Bakanlığı payı: 39.80 TL

ÖTV: 2.252.49 TL

TRT bandrolü: 482.70 TL

2. Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro, vergisiz fiyatı: 18.465.50 TL’dir.

Vergili satış fiyatı: 36.999.00 TL

KDV: 5.639.80 TL

Kültür Bakanlığı payı: 184.70 TL

ÖTV: 10.444.10 TL

TRT bandrolü: 2.238.00 TL

3. Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Pro’nun tahmini vergisiz fiyatı: 17.474.90 TL’dir.

Vergili satış fiyatı: 34.999.00 TL

KDV: 5.337.20 TL

Kültür Bakanlığı payı: 174.70 TL

ÖTV: 9.883.70 TL

TRT bandrolü: 5.337.20 TL

4. Huawei Mate X3

Huawei Mate X3’ün vergisiz fiyatı 34.949.80 TL olarak tahmin ediliyor.

Vergili satış fiyatı: 69.999.00 TL

KDV: 10.674.50 TL

Kültür Bakanlığı payı: 349.50 TL

ÖTV: 19.767.60 TL

TRT bandrolü: 4.235 TL

5. Huawei Nova 10 Pro

Huawei Nova 10 vergisiz fiyatı, 8.697.80 TL’dir.

Vergili satış fiyatı: 17.399.00 TL

KDV: 2.656.50 TL

Kültür Bakanlığı payı: 87.00 TL

ÖTV: 4.919.50 TL

TRT bandrolü: 1.054.20 TL

Yukarıdaki vergisiz fiyatlara bakıldığında net olarak fiyatı etkileyen birçok unsurun olduğu görülüyor. Ülkemizde döviz kurunda yaşanan değişimlerle vergi indirimi miktarındaki belirsizlikler büyük ölçüde Huawei ve diğer telefon markalarının fiyatlarını etkiliyor.