iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Tesla mobil uygulaması, Tesla araç sahiplerinin uzaktan birçok fonksiyonu yerine getirebilmesi imkan tanıyan ve Powerwall pillerin durumlarını anlık takip edebileceğiniz son derece kullanışlı bir uygulamadır.

Tesla araç sahiplerinin mutlaka edinmesi gereken Tesla mobil uygulamasında yapılacak bir sürü şey var. Araç sahiplerinin keyfini katlayacak potansiyele sahip olan uygulama kapsamında araç sahipleri aracın şarj durumunu anlık olarak takip edebilirken istedikleri zaman şarj dolumu başlatabilir ya da durdurabilir. Ayrıca araca binmeden önce park halinde olan aracı soğutabilir ya da ısıtabilirsiniz. Yine uzaktan aracınızı kilitleyebilir ya da kilidi açabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden aracın yer takip edilebilir ve hareket güzergahı da takip edilebilir. Aracın park yeri unutulduğunda uygulama üzerinden korna çalabilir ya da farları açabilirsiniz. Aracın panoramik tavanı yine uygulama üzerinden açılıp kapatılabilir. Son olarak da otopilot fonksiyonu olan modelleri uygulama üzerinden park edebilir ya da park yerinden çıkarabilirsiniz.

Tesla mobil uygulaması üzerinden Powerwall pillerin doluluk oranını da anında görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu uygulama yalnızca Powerwall 2 pilleri destekliyor. Tesla sahipleri için son derece kullanışlı bir uygulama olan Tesla uygulamasını AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.