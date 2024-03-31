Tesla’nın Akıllı Telefonu Model Pi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Gündemden düşmeyen Elon Musk’ın akıllı telefon projesi hayata geçiyor. Elektrikli otomobilleri ile tanınan Tesla, Apple ve Samsung’u geride bırakacak yenilikçi bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Uzun zamandır hakkında konuşulan cihazın adı Tesla Model Pi olarak biliniyor. Konsept tasarımı tamamlanan cihazda sıradan bir akıllı telefondan çok daha farklı özellikler olması ve Tesla ürünleri ile kurulabilecek çeşitli senkronizasyonların bulunması bekleniyor.

Bu yazımızda Tesla Model Pi’nin sahip olabileceği teknik ve teknolojik özellikleri irdeliyoruz. İşte, Elon Musk imzalı yeni akıllı telefon Tesla Model Pi’de olması beklenen özellikler ve cihazın olası çıkış tarihi!

Tesla Model Pi Özellikleri

Mevcut akıllı telefonları birebir kopyalamaktan kaçındıklarını belirten firma, akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Cihazın tasarımcısı Antonio De Rosa, hazırladığı konsept tasarım ile Tesla’nın farklı kategorilerde sunduğu ürünleri bu cihazda bir araya getirmeyi hedefliyor.

Teknik özelliklerine baktığımızda cihazın, tıpkı iPhone 15 serisinde olduğu gibi 6.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor.Bu ekranda OLED teknolojisi kullanılabilir. Konsept tasarım görsellerinde arka yüzeyde dörtlü kamera sisteminin kullanıldığını görüyoruz.

Cihazı diğer akıllı telefonlardan ayıran başlıca konular ise teknolojik özellikleri olacak. Bu cihaz ile yapabileceğiniz işlemler arasında Tesla’nın elektrikli otomobillerinin kontrolünü sağlamak olabilir.

Neuralink projesi ile dikkat çeken Elon Musk’ın bu cihazda da Neuralink ile bağlantılı bir arayüz sunması muhtemel. Diğer Tesla ürünlerine baktığımızda Starlink uydu bağlantısı bizi karşılıyor. Belki de bu akıllı telefonda internet bağlantısı diğerlerinden farklı olarak Starlink ile sağlanacak.

Tesla Model Pi’nin kamera setinde Carl Zeiss kamerasının yeteneklerinden faydalanılabileceği düşünülüyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü astrofotoğrafçılık imkânı kullanıcılara sunulabilir.

Konsept tasarımın detaylarını incelediğimizde ultrasonik parmak izi sensörlerinin yer aldığını görüyoruz. Bunun yanında solar hücrelerin kullanıldığı belirtiliyor.Android işletim sistemi ile çalışan yenilikçi bir cihaz olacağı kuşkusuz.

Tesla Model Pi Fiyatı

Cihazın özellikleri bile kesinleşmemişken fiyat ile ilgili net bir rakam vermek şu aşamada mümkün değil. Rakip olacağı üst segment akıllı telefon modellerine baktığımızda iPhone 15’in 969 Euro, Galaxy S23’ün ise 799 Euro’dan satışta olduğunu görüyoruz.

Daha yeni bir telefon olacağı için Model Pi’ye ilişkin beklentiler şu an için 800 – 900 Euro civarında. Tesla’nın akıllı telefonunda belirttiğimiz özelliklerin haricinde daha birçok sürpriz bizi bekliyor olabilir.

Özellikle batarya ve depolama anlamında ne gibi yeniliklerle geleceğini henüz bilmiyoruz. Gerçekten akıllı telefon sektöründe çığır açacak bir cihaz olacaksa Tesla Model Pi’nin fiyatı bu rakamın çok daha üstüne çıkabilir.

Tesla Model Pi Çıkış Tarihi

Tesla Model Pi'nin çıkış tarihine ilişkin ilk tahminler 2023 yılının sonlarını gösteriyordu ancak bu tarihi geride bıraktık. Konsept tasarımının tamamlanmış olması bu yıl bitmeden cihazın tanıtılacağına dair bir ipucu olarak kabul edilebilir. Gelişmeleri takip ediyor olacağız.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Tesla Model Pi satışa çıksa ve Türkiye’ye gelse almayı düşünür müydünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!