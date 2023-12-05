Tesla Cybertruck Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticileri arasında yer alan Tesla, dün gerçekleşen bir etkinlikte Tesla Cybertruck’ı tanıttı. Etkinlikte elektrikli aracın hem model seçenekleri hem de performans özelliklerine dair bilgi verildi.

Özellikleriyle dikkat çeken Cybertruck'ın tanıtım videosu da büyük ilgi gördü. Elektrikli otomobil, hafif makineli tüfek Tommy Gun’la taranarak kurşun geçirmezliğini ispatladı. Peki, dayanıklılığıyla insanların ilgi odağı olan Tesla Cybertruck özellikleri nelerdir?

Tesla Cybertruck Özellikleri

Tesla Cybertruck; Cyberbeast, Rear-Wheel Drive All-Wheel Drive olmak üzere üç modelden oluşuyor. Bu modellerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Cyberbeast

Çeki Kapasitesi: 11,000 Ibs (4.99 ton)

Motor Gücü: 845 HP

0-100 Süresi: 2.6 saniye

Tahmini Teslimat Tarihi: 2024

Tork: 10 bin 296 Ib-ft

Tahmini Menzil: 320 km

Maksimum Hız: 130 MPH

2. Rear-Wheel Drive

0-100 Süresi: 6.5 saniye

Tahmini Teslim Tarihi: 2025

Tahmini Menzil: 250 km

3. All-Wheel Drive

Çeki Kapasitesi: 11,000 Ibs (4.99 ton)

Tork: 7 bin 435 Ib-ft

Tahmini Teslim Tarihi: 2024

0-100 Süresi: 4.1 saniye

Tahmini Menzil: 340 km

Motor Gücü: 600 HP

Maksimum Hız: 112 MPH

Araçlar düşükten yüksek özelliklere doğru şu şekilde sıralanabilir;

Rear-Wheel Drive

All-Wheel Drive

Cyberbeast

Etkinlikte Tesla Cybertruck Rear-Wheel Drive modelinin özelliklerine dair sınırlı bilgi paylaşıldı. İlerleyen zamanlarda bu modelin diğer özellikleri hakkında da bilgi verilmesi bekleniyor.

Tesla’nın yeni elektrikli aracının üç modelinin çekme kapasitesi, 11 bin Ibs (4.99 ton) olarak ifade edilebilir. All-Wheel Drive modelinin 0’dan 100’e hızlanma süresi, 4.1 saniyedir.

Elektrikli otomobilin en üst modeli Cyberbeast’in 0’dan 100’e hızlanma süresiyse 2.6 saniyedir. En düşük model Rear-Wheel’in de 6.5 saniye olarak belirtilmiştir.

Cyberbeast’in motor gücü, 845 HP ve maksimum hızıysa 130 MPH’dir. Rear-Wheel’in motor gücü ve maksimum hızı hakkında bilgi verilmedi. Fakat All-Wheel’in maksimum hızı 112 MPH ve motor gücüyse 600 HP’dir.

Tesla’nın elektrikli aracı, dünyada steer-by-wire teknolojisiyle tasarlanan ilk araçtır. 48 volt sistemle üretilen araçta diğer araçlara kıyasla %70 daha az kablo kullanıldı. Aracın arka tarafında 1 adet 240 voltla 4 adet 120 volt priz bulunuyor. Prizlerin en önemli özelliği, 40A’ya çıkabilmesidir.

Tesla Cybertruck’in 3 modeli, tüm konsoluna uzanan ambiyant ışığından oluşuyor. V2H yani araçtan eve elektrik sağlama özelliği de çok dikkat çekiyor. Tesla tarafından V2H özelliği, Powershare olarak adlandırılmıştır. 15 dakikalık şarjla 206 km yol alabiliyor.

3 farklı versiyondan oluşan Tesla’nın yeni otomobilinin en üst modeli, üç motordan oluşuyor. Bu sayede çeyrek mili 11 saniyede geçiyor.

Tesla Cybertruck Fiyatı

Tesla Cybertruck Cyberbeast 99 bin 990 dolardan piyasaya sunulacak. Rear-Wheel Drive versiyonu 60 bin 990 dolar ve All-Wheel Drive’de 79 bin 990 dolardan kullanıcılarıyla buluşacak.

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