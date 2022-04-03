Tesla otomobil Türkiye'de satılsaydı ne kadar olurdu? Tesla Türkiye fiyatları özellikle Tesla otomobillerin Türkiye'ye geleceğine yönelik ifadelerin ardından merak edilmeye başlandı. Peki, Tesla'nın ürettiği elektrikli araçlar yarın Türkiye'de satılmaya başlansa bizi nasıl bir fiyat tablosu bekler?

Bu makalede Tesla'nın birçok ülkede satışta olmaya devam eden araçlarını Türkiye fiyatı ile ele alarak kafalardaki soru işaretlerini gideriyoruz. Tabii ki bunu yapmadan önce otomobillerden alınan vergilere değineceğiz.

Otomobillerden Alınan Vergiler Neler?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)

KDV (Katma Değer Vergisi)

MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi)

Otomobillerden alınan vergiler arasında ÖTV, KDV ve MTV olmak üzere üç vergi çeşidi yer alıyor. ÖTV ve MTV, motor gücüne bağlı olarak değişiklik gösterse de KDV araç tipi ve özelliği fark etmeksizin %18 olarak belirleniyor.

ÖTV Nedir, Elektrikli Otomobil ÖTV Oranları Neler?

ÖTV, özel tüketim vergisi anlamına gelir. Bir üründen belirli bir orana göre alınır. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre elektrikli araçlardan alınacak vergilerin oranı şu şekilde açıklanır:

Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler: %10

Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında olanlar: %25

Motor gücü 120 kW'ın üzerinde olanlar: %60

ÖTV Nasıl Hesaplanır?

Aracın vergisiz fiyatı alınır.

Devletin belirlediği ÖTV oranı ile aracın vergisiz fiyatı çarpılır.

Elde edilen sonuç 100'e bölünür.

Ödenmesi gereken ÖTV değeri bulunur.

Örneğin X aracının vergisiz fiyatının 100.000 TL olduğunu farz edelim. Bu aracın motor gücü 85 ile 120 kW arasında olsun. Bu durumda ÖTV oranı %25 olacak. 100.000 ile 25'i çarpıp 2.500.000 sonucunu elde ediyoruz. Bunun üzerine 2.500.000'i 100'e bölüyor ve 25.000 TL sonucunu buluyoruz.

ÖTV tutarı 25.000 TL, bunu matrah bedeli ile topluyoruz. Bizim ÖTV dahil toplam ödememiz gereken ücretin 125.000 TL olduğunu görüyoruz.

KDV Nedir? Elektrikli Otomobillerde KDV Oranı Nedir?

KDV, katma değer vergisi anlamına gelir. Elektrikli otomobillerde KDV oranı sabit, değişmez. Bu oran %18.

KDV Nasıl Hesaplanır?

Aracın vergisiz fiyatı ile ÖTV oranı çarpılıp elde edilen sonuç 100'e bölünür.

18 ile ÖTV dahil araç fiyatı çarpılır.

Elde edilen sonuç 100'e bölünür ve KDV elde edilir.

ÖTV hesaplamasında bulduğumuz ücretten devam edelim. ÖTV dahil araç ücretimizin 125.000 TL olduğunu farz edelim. 18 ile 125.000'i çarpıyor ve 2250000 sonucunu elde ediyoruz. Bunun ardından 2250000 sayısını 100'e bölüyoruz. KDV dahil fiyatın 22.500 TL olduğunu görüyoruz.

Tesla Otomobiller Türkiye'de Satılsaydı Ne Kadar Olurdu?

Tesla Model S Türkiye fiyatı: 2 milyon 772 bin 532 TL.

2 milyon 772 bin 532 TL. Tesla Model 3 Türkiye fiyatı: 1 milyon 302 bin 941 TL.

1 milyon 302 bin 941 TL. Tesla Model X Türkiye fiyatı: 3 milyon 20 bin 699 TL.

3 milyon 20 bin 699 TL. Tesla Model Y Türkiye fiyatı: 1 milyon 802 bin 48 TL.

1. Tahmini Tesla Model S Türkiye Fiyatı

Tesla Model S başlangıç fiyatı: 99,990$

Vergisiz Türkiye fiyatı: 1.468.503 TL

ÖTV (%60): 881.101 TL

KDV (%18): 422.928 TL

ÖTV + KDV dahil Türkiye fiyatı: 2 milyon 772 bin 532 TL

Tesla Model S'in ÖTV ve KDV dahil Türkiye'de satışa sunulması muhtemel fiyat 2 milyon 772 bin 532 TL olarak görülüyor. Sadece güncel kur baz alınırsa bu değer 1.468.503 TL olarak karşımıza çıkıyor.

2. Tahmini Tesla Model 3 Türkiye Fiyatı

Tesla Model 3 başlangıç fiyatı: 46,990$

Vergisiz Türkiye fiyatı: 690.118 TL

ÖTV (%60): 414.070 TL

KDV (%18): 198.753 TL

ÖTV + KDV dahil Türkiye fiyatı: 1 milyon 302 bin 941 TL

Güncel kur, ÖTV, KDV oranlarına göre Tesla Model 3'ün olası Türkiye fiyatı 1.302.941 TL olması ihtimaller dahilinde yer alıyor. Aracın vergisiz Türkiye fiyatının ise 690.118 TL olması bekleniyor.

3. Tahmini Tesla Model X Türkiye Fiyatı

Tesla Model 3 başlangıç fiyatı: 108,940$

Vergisiz Türkiye fiyatı: 1.599.947 TL

ÖTV (%60): 959.968 TL

KDV (%18): 460.784 TL

ÖTV + KDV dahil Türkiye fiyatı: 3 milyon 20 bin 699 TL

Tesla Model X'in ÖTV + KDV dahil tahmini Türkiye fiyatı 3 milyon 20 bin 699 TL'ye denk geliyor. ÖTV ve KDV hariç tutulursa bu fiyat 1.599.947 TL'ye kadar geriliyor.

4. Tahmini Tesla Model Y Türkiye Fiyatı

Tesla Model 3 başlangıç fiyatı: 64,990$

Vergisiz Türkiye fiyatı: 954.475 TL

ÖTV (%60): 572.685 TL

KDV (%18): 274.888 TL

ÖTV + KDV dahil Türkiye fiyatı: 1 milyon 802 bin 48 TL

Tesla Model Y eğer yarın Türkiye'de resmî olarak satışa sunulsa fiyatının ÖTV ve KDV dahil 1.802.048 TL olması bekleniyor. Aracın Türkiye fiyatı eğer KDV ve ÖTV hariç tutulursa 954.475 TL'ye geliyor.