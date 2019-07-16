Android ve İOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan The Deep: Coral Craft ilk kez 2017 yılında karşımıza çıkmıştı. Rengarenk içerikleri ile oyunculara isteneni bir türlü veremeyen yapım günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Yeni canlılar ve su bitkileri keşfetmeye çalışacağımız yapım içerikleri ile belirli bir kitleye hitap ediyor. Tamamen ücretsiz olarak karşımıza çıkan oyun Android ve İOS platformunda yer alıyor. Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan Epic Story Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun zekayı da geliştirecek içeriklere sahip.

Oyun içerisinde karşımıza çıkan bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacak ve ilerledikçe de 24 farklı zorlu bulmaca ile karşılaşacağız.