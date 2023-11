Re-Logic tarafından geliştirilen ve yayınlanan Terraria 2011 yılında çıktı. Çıktığı günden bu güne kadar sürekli olarak oynanan bu yapım indie oyunlar içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. Oyun çok başarılı oldu ve kısa zamanda pek çok yeni Terraria benzeri oyunlar piyasada yerini aldı.

Elbette Terraria’nın da etkilendiği oyunlar vardı. Ortaya çok güzel bir iş çıkaran Terraria yılların eskitemediği bir oyun olmayı başardı. Peki diğer Terraria benzeri oyunlar ne alemde? Eğer Terraria benzeri yeni oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Terraria’yı yüzlerce saat oynadıysanız ve oynayacak yeni bir şeyler arıyorsanız aşağıdaki listemiz çok işinize yarayabilir. Terraria benzeri yeni bir oyun keşfederek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

En İyi Terraria Benzeri Oyunlar

Minecraft

Dig-N-Rig

Starbound

Growtopia

Don't Starve

Stardew Valley

Craft The World

Belki de Terraria benzeri oyunlar listesinde görmeyi bekleyeceğiniz ilk oyun Minecraft’tı. Gerçekten de öyle. Minecraft Terraria benzeri oyunlara ilham kaynağı olmuş yapımların en başında geliyor. Zaten Terraria için de “2D Minecraft” denildiğini duymuş olabilirsiniz. Pek çok oyuncu Terraria ile Minecraft arasında gidip gelerek mekik dokuyor.

Dig-N-Rig

DigiPen’in öğrencileri tarafından geliştirilen bu oyun 80’ler sonu 90’lar başı retro oyun havasını veren oyunlardan biri. Bir madencilik simülasyonu olan bu yapım sizi adeta geçmişe ışınlayacak. Retro oyunlara ve Terraria benzeri oyunlara ilginiz varsa Dig-N-Rig’e de muhakkak bir göz atın.

Starbound

Chucklefish tarafından geliştirilen ve yayınlanan Starbound;hayatta kalma, sandbox ve uzay temalarını birleştiren bir yapım. 2016 yılında piyasaya sürülen Starbound uzay ve hayatta kalma oyunları severlerin favori yapımlarından biri oldu.

Growtopia

Telefonunuzda ve bilgisayarınızda oynayacağınız ücretsiz bir Terraria benzeri oyun mu arıyorsunuz? O zaman Growtopia tam size göre. 2 boyutlu bir MMO olan Growtopia çok oyunculu yapımları sevenler için ideal. Oldukça eğlenceli ve basit bir oyun olan Growtopia ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Don't Starve

Hayatta kalma oyunlarını popülerleştiren ve geniş kitlelere tanıtan Don’t Starve direkt olarak Terraria’ya benzemese de oynanış bakımından oldukça andırıyor diyebiliriz. Hayatta kalma oyunlarına ilginiz varsa Don't Starve’ı kesinlikle es geçmeyin.

Stardew Valley

Çiftçilik ve yaşam simülasyonu denildiğinde akıllara gelen ilk yapım olan Stardew Valley milyonlarca oyuncuya ulaştı. Piksel oyun sevmeyen ya da üstten görünüşlü simülasyon oyunları ile arası olmayan oyuncuları bile kendine bağlamış olan Stardew Valley en başarılı bağımsız yapımlardan biri. Uzun süre başından kalkamayacağınız Stardew Valley size oldukça eşsiz bir video oyunu deneyimi sunacak.

Craft The World

Craft The World, Terraria’nın biraz daha iyi grafiklisi gibi. Piksel grafikler yerine cel-shaded bir görsel tarz benimsemiş olan Craft The World 2014 yılında yayınlandı. Adından da anlaşılacağı üzere kendi dünyanızı inşa edebileceğiniz bu oyun özünde bir koloni simülasyonudur. Terraria benzeri oyunlar arayanlar Craft The World’e bir göz atsınlar.

Terraria benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka Terraria benzeri oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.