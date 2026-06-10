Okyanusun derinliklerinde hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz Subnautica, şüphesiz son yılların en sevilen popüler açık dünya hayatta kalma oyunlarından biri oldu. Eğer oyunun tadı damağınızda kaldıysa ve Subnautica benzer oyunlar arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Siz okuyucularımız Subnautica benzeri oyunları listedik. İşte, o oyunlar.

Subnautica Benzeri Oyunlar Neler?

1. Stranded Deep Nasıl Bir Oyun?

Oyuna Pasifik Okyanusu'na düşen bir uçak enkazında başlıyoruz. Tek bir amacımız var hayatta kalmak. Stranded Deep'de Subnautica'da olduğu gibi burada da denizin içerisinde keşfe çıkmak zorundasınız. Batan dev gemi enkazlarına dalmak, köpek balıklarıyla mücadele etmek ve hayatta kalmak için gerekli mazlemeleri toplamak oyunun temelini oluşturuyor. Oyunun su altı dünyası Subnautica'ya benzer bir gerginlikte.

Oyunda sadece su da değil, adadan geçerek barınak inşa etmeniz ve tatlı su bulmanız da gerekiyor. Zanaat sistemi de oldukça detaylı. Oyun içerisinde bulduğunuz tahta parçalarından, taşlardan ve metal hurdalardan kendinize mızraklar, baltalar veya motorlu sallar üretebiliyorsunuz.

2. Breathedge Nasıl Bir Oyun?

Breathedge'i kısaca "Uzayda geçen, komik bir Subnautica" olarak özetleyebiliriz. Oyunun başlangıcında, büyükbabamızın küllerini galaktik bir cenaze törenine götürürken uzay gemimiz kaza yapıyor ve biz de büyükbabamızın külleri ve ölümsüz bir tavukla birlikte uzay boşluğunda mahsur kalıyoruz.

Oyundaki temel amacımız, hayatta kalmak. Subnautica'daki benzer okjien yönetim mekaniği Breathedge'de de bulunuyor. Oksijen seviyenizi kontrol ederek, uzay boşluğunda süzülerek gemi enkazlarını araştırıp, hayatta kalmanıza yarayan kaynaklarını topluyorsunuz. İlk aşamalarda önemli olan şey, kendinize bir üs inşa etmek.

Breathedge'i diğer hayatta kalma oyunlarından ayıran şey ise barındırdığı kara mizah. Oyun, klasik hayatta kalma oyunlarının bilindik klişeleriyle dalga geçiyor. Bu da oyunu eğlenceli hale getiriyor.

Eğer siz de Subnautica benzeri bir oyun arıyorsanız, kaynak yönetimi ve hayatta kalma mekanikleri açısında Breathedge'i beğeneceğinizi düşünüyoruz. Ancak belirtmekte fayda var ki Breathedge, Subnautica kadar iyi bir açık dünyaya sahip değil. Özellikle oyun, ikinci yarısından sonra daha görev odaklı bir yapıya bürünür.

3. Subnautica: Below Zero Nasıl Bir Oyun?

Eğer ilk oyunun tadı damağınızda kaldıysa doğrudan devam oyunu olan Subnautica: Below Zero sizin için daha uygun olacaktır. Bir devam oyunu olan Below Zero, ilk oyundan farklı olarak daha fazla karada geçiyor. Böylece oyunun mekanikleri de Subnautica'ya göre biraz farklı. Below Zero'da ilk oyundaki oksijen yönetimine ek olarak artık vücut ısınızı da kontrol etmek zorundasınız.

Oyundaki tek değişlik bununla da sınırlı değil. Below Zero'da ilk oyuna kıyasla hikaye anlatımı daha ön planda tutuluyor. Ayrıca ana karakterimiz de konuşuyor. Bu sayede ilk oyundaki o yaşadığımız yalnızlık hissi, karakterin diyaloglarıyla kayboluyor. Ek olarak; oyunumuz ilk oyuna göre kıyasla daha fazla karada geçtiği için yeni araçlar da eklenmiş.

4. Raft Nasıl Bir Oyun?

Subnautica benzeri oyunlar listesi hazırlarken Raft'a değinmeden olmaz. Raft, Subnautica ile aynı su temalı hayatta kalma temasına sahip. Oyuna küçük bir tahta parçasına üzerinde, elimizde sadece plastik bir kanca ile başlıyoruz.

Temel amacımız hayatta kalmak. Tıpkı Subnautica'daki gibi çevremizdeki kaynakları toplayarak, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Topladığımız kaynaklarla ise salımızı geliştirerek, yüzen bir kale inşa ediyoruz. Oyundaki en büyük düşmanımız, Subnautica'dan farklı olarak, açlık ve susuzluk.

Raft'ı Subnautica'dan farklı olarak co-op yani eşli olarak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bu da oyunu, o zor hayatta kalma temasını arkadaşlarınızla birlikte eğlenebileceğiniz bir yapıma çeviriyor. Eğer arkadaşlarınızla birlikte, Subnautica benzeri su temalı hayatta kalma oyunu arıyorsanız Raft'ı denemenizi tavsiye ederiz.

5. Astroneer Nasıl Bir Oyun?

Eğer Subnautica'nın o karanlık ve gerilimli atmosferinden sıkıldıysanız, renkli ve rahatlatıcı yapısıyla Astroneer tam size göre. Astroneer, uzayda geçen bir hayatta kalma temalı oyundur. Oyundaki temel amacımız, gezegen yüzeyinden, mağaralardan veya farklı gezegenlerden kaynaklar toplayarak üssümüzü inşa ederek hayatta kalmak. Ana amacımız ise topladığımız kaynaklarla araçlar geliştirerek, gezegenin çekirdeğine göre kazı yapmak.

Astroneer'ın, Subnautica ile benzer taraflarından biri de oksijen yönetimi. Oyunda tıpki Subnautica'da olduğu gibi üssümüzden ayrılıp, dış dünyada keşif yaparken oksijen seviyemizi iyi yönetmemiz gerekiyor. Astroneer'da Subnautica'dan farklı olarak ise, peşimizden bizi kovalayan yaratıklar yok. En büyük düşmanımız biraz önce bahsettiğimiz oksijen seviyemizin düşmesi ya da arazide başımıza gelebilecek olan talihsiz olaylar. Bu da oyunu oynanış olarak daha rahatlatıcı bir hake getiriyor. Ayrıca oyunu tıpki Raft gibi arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

6. The Planet Crafter Nasıl Bir Oyun?

Mijiu Games tarafından geliştirilip 2022 yılında yayınlanan The Planet Crafter, açık dünya hayatta kalma oyunlarının en ilgi çekici örneklerinden biri. Oyundaki amacımız diğer benzer oyunlar gibi sadec hayatta kalmak değil, ölü bir gezegeni insan yaşamına uygun bir hale getirmek.

Oyunun başlanıgıncında tıpki Subnautica'dakine benzer bir çaresizlik havası hakim. Özellikle oksiken ve su kaynaklarını ararken ilk aşamalarda oldukça zorlanıyorsunuz. Ancak yavaş yavaş kaynak toplamaya başlayıp, bir şeyler inşaa ettikçe oyun dünyası daha yaşanabilir hale geliyor. Oyunu ister tek başınıza ister de 10 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Unutmadan hatırladım şu an The Planet Crafter Steam'de yüzde 40 indirime girdi. Kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Bizim Subnautica benzeri oyunlar listemizdeki oyunlar bunlar. Sizin oynayıp, Subnautica'ya benzettim dediğiniz oyunlar var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!